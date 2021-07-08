Бельгия отозвала посла из Южной Кореи из-за его жены. Она дважды устраивала драки с местными жителями

Бельгийский посол в Южной Корее Петер Лескуйе отозван на родину из-за буйной супруги. Фото: YouTube

Власти Бельгии приняли решили срочно вернуть домой своего посла в Южной Корее Петера Лескуйе. В отношениях двух стран все нормально, на такие экстренные меры Брюссель вынужден был пойти из-за поведения супруги дипломата. Она уже второй раз, призрев этикет, ввязалась в драку с местными жителями. Об этом сообщает издание Politico.

В апреле Сян Сюэцю (у супруги бельгийского дипломата азиатские корни) неудачно сходила на шопинг. На выходе из одного из бутиков мадам Сюэцю «зазвенела»: сработала система безопасности. Дежурившая на входе сотрудница попросила ее продемонстрировать содержимое сумочки, чтобы убедиться, что женщина не прихватила чего-то лишнего. Однако даму из высшего света это невинное предложение привело в ярость. Она начала кричать и выражаться весьма недипломатично. На шум подтянулись другие продавцы. Поняв, что она окружена Сян Сюэцю не придумала ничего лучше, чем дать оглушительную оплеуху одной из продавщиц. Персонал дорогого бутика явно не ожидал от хорошо одетой клиентки такого поведения. Эффектом неожиданности посольша и воспользовалась, быстро улизнув из магазина.

В конце концов женщине пришлось давать дипломатический иммунитет, чтобы отвадить полицию, которая вычислила Сюэцю по камерам видеонаблюдения и обивала пороги бельгийского посольства в Сеуле.

Уже тогда Брюссель решил сменит посла в Южной Корее – от греха подальше.

- Очевидно, в сложившейся ситуации Петер Лескуйе не может в должном объеме исполнять свои обязанности, - говорилось в официальном заявлении бельгийского МИДа.

Но посол – это вам не турист-курортник, он не может просто покидать вещи в чемодан и отбыть на родину. Нужно передать дела и так далее. И вот пока Лескуйе занимался всеми этим предотъездными хлопотами, его супруга снова влипла в историю.

На этот раз ей не понравилось, что дворник задел – или ей показалось, что задел – ее метлой. Ответить она решила отработанной на продавце из магазина пощечиной. Только на сей раз дама встретила жесткий отпор. Со всей пролетарской ненавистью дворник, которому только что прилетело по лицу, толкнул женщину, она упала на землю и повредила спину. Свидетели драки вызвали полицию, но ни одна из сторон конфликта не захотела подавать официальное заявление.

Но все равно о случившемся стало известно. И вот уже министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес предписала Лескуйе вместе с супругой немедленно приехать в Брюссель. Надеемся, в аэропорту с мадам Сюэцю все будут вести себя предельно корректно. А то ведь дебоширов запросто могут снять с рейса.