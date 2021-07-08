Новый «Цапок»: брату Натальи Цеповяз грозит 10 лет за захват предприятия «Север Кубани»

Иван Стришний

Брату Натальи Цеповяз (Стришней) и его подельникам по совокупности преступлений может грозить ст.210 УК – организация преступного сообщества и 20 лет лишения свободы.

Теперь правоохранительные органы возобновили следствие по делу, которое было возбуждено еще в 2018 году по статье «мошенничество». Появились основания привлечь Стришеного к уголовного ответственности. Следствие подозревает, что подписи в сделке были подделаны.

История Захвата «Севера Кубани»

Злоключения семьи Дзюбы начались в 2007 году. Тогда их пожилая родственнца Екатерина Сехова якобы продала 49% акций ООО СК «Север Кубани» за 4900, а в 2008 – оставшиеся 51 % за 5100 рублей. Новым владельцем стал Иван Стришний - брат Натальи Цеповяз (Стришний), а гендиректором - Андрей Цеповяз, брата «крабоеда».

Екатерина Сехова заявила, что узнала о сделке уже потом, а ее подписи подделаны юристом в сговоре с цапковскими - стришними.

На сторону бывшей владелицы стало следствие - в 2018 году в ОМВД по Кущевскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Недавно дело по указанию Председателя СКР передали в Первое главное управление СК РФ с дислокацией в г. Ростове-на-Дону и оно соединено с другими уголовными делами в отношении банды. Теперь под следствием сам Иван Стришний, чьи подписи и стоят в документах о передачи предприятия. Акт приема-передачи доли в уставном капитале «Севера Кубани» и договор купле-продажи был подписан в 2008 году Иваном Стришним.

«Бывший юрист предприятия СК «Север Кубани» пошел на незаконный сговор с Сергеем Цапком, Вячеславом Цеповязом и Федором Стрельцов. В результате троица завладела ООО «Север Кубани». Когда операция по уводу обнаружилось, то было установлено следующее: Цапок, Цеповяз, Стрельцов с участием брата жены Цеповяза - Ивана Стришнего, умудрились присвоить мошенническим способом предприятие стоимостью 270 миллионов за копейки», - прокомментировал тогда адвокат потерпевшей Рамзан Хабаев.

Екатерина Сехова

Родственники Сеховой - Владимир и Алла Дзюба неоднократно пытались вернуть предприятие. Почерковедческая экспертиза установила, что подписи на документах о продаже «Севера Кубани» были подделаны. Алла Дзюба обращалась к властям и в Генеральную прокуратуру.

На требования вернуть предприятие Владимир Дзюба получил совет - забыть эту тему, ему попросту напомнили о насильственной смерти отца и сына Богачевых, которые ранее пытались противостоять банде.

Алла Дзюба также требовала от Натальи и Ивана Стришних выплатить реальную сумму за покупку агрокомпании - 270 миллионов, но те отказались. Теперь расследованием занимаются в Следственном комитете РФ.

После предъявления обвинения за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство, Ивану Страшному и его подельникам по совокупности преступлений может грозить ст.210 УК – организация преступного сообщества и 20 лет лишения свободы.

Иван Стришний - новый старый «цапковский»

О том, какую роль брат Натальи Цеповяз (Иван Стришний) играл в группировке Цапков рассказал Интерфакс со ссылкой на допрос киллера банды Владимира Алексеева пишет Интерфакс.

"Со слов Алексеева, Наталья Цеповяз и Стришний Иван играли одну из главенствующих ролей, выступали своеобразными генераторами идей, отличались хитростью, обладали нужными связями, работали с банками. Сергей Цапок брал на себя силовое воздействие, а Федор Стрельцов, по кличке "Федя Обнал", отвечал за обналичивание денежных средств с последующей легализацией, выступал в роли смотрящего за всеми предприятиями банды", - отметил собеседник Интерфакса.

Иван Стришний

Таким образом, киллер Цапков называл Ивана Стришнего одним из «мозгов» банды.

Владимир Алексеев также рассказал о рейдерском захвате предприятия у другого бизнесмена Николая Гордика. Выдержки из его показаний публиковало издание Юга.ру

«В 2008 году Наталья Цеповяз весте с мужем Вячеславом и братом Стришним Иваном разработали преступную схему, которую поддержал Сергей Цапок и Федор Стрельцов. Выдвинули требования Николаю Гордику о передаче половины принадлежащего ему бизнеса и активов, в противном случае его либо убьют, либо посадят в тюрьму. После того, как он отказался передать им имуществом, Наталья Цеповяз и ее брат Иван Стришний предложили инсценировать уголовное дело. Он отправился в СИЗО, там под давлением он подписал им документы. На сколько я помню, он лишился двух участков земли, которые были оформлены на ООО СК «Север Кубани», и в последующем контролировались Вячеславом Цеповяз, Натальей Цеповяз, Иваном Стришним, Сергеем Цапком, Федором Стрельцовым».

Также Алексеев сообщил, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат разработали схему по завладению имуществом, принадлежащим местному бизнесмену Александру Исюку. Тот оформил кредит в 70 млн и под угрозой физической расправы отдал деньги банде. Об это пишет издание «Кубанские Новости».

«В 2010 году Александр Иск взял на свое предприятие кредит около 70 000 000 рублей, и под угрозой физической расправы, которые исходили от Натальи Цеповяз, ее брата Ивана Стришнего, Федора Стрельцова, Вячеслава Цеповяза и Сергея Цапка, передал им все кредитные средства», - приводят слова Владимира Алексеева СМИ.

Сейчас следствию предстоит разобраться в экономических преступлениях, поскольку семья Цеповяз-Стришних как раз за них в банде Цапков и отвечала, не гнушаясь и убийствами, о чем также напомнил Владимир Алексеев.