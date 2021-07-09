Анекдоты: Не верьте, что после вакцинации у вас не будет детей! Только что пришел с вакцинации, все семеро детей дома

- Организация у нас серьезная. Станешь одним из нас - обратного пути уже не будет. Выйти можно только вперед ногами.

- Офигеть! Кто же вы такие?!

- Пенсионеры.

* * *

Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.

Третьим в очередь встал.

* * *

- Послушайте, а что вы книжку вверх ногами держите?

- А вы Зигмунд Фрейд, что ли?

- А при чем тут Зигмунд Фрейд?

- Это же книга, какие у нее ноги? Вы еще скажите, что я ей между страниц заглядываю...

* * *

- Почему вы такой медленный?! Вы хоть что-нибудь умеете делать быстро?

- Да! Я быстро устаю!

* * *

Когда ты будешь подниматься вверх, то повстречаешь много разных людей.

Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз.

* * *

Интересно: разрешат ли при пандемии теперь один раз в году переходить от одного барина к другому без QR-кода?

* * *

- Вы состоите в браке?

- Да.

- С кем?

- С женщиной.

- Старайтесь не умничать, это каждому понятно!

- Не скажите. Возьмите, например, мою сестру.

Она состоит в браке с мужчиной...

* * *

Своего третьего мужа я впервые увидела, когда он судил второго за то, что он задавил моего первого.

* * *

Петровичу местные жители дали прозвище Хакер, после того как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв у продавщицы Мани «долговую тетрадку» из местного магазина.

* * *

- Пятачок, а я знаю, что в этом месяце с тобою будет.

- Винни, гороскоп, что ли, прочитал?

- Не-а! Кулинарную энциклопедию.

* * *

Мюллер - Штирлицу:

- Мы в 1941-м не взяли

Москву, потому что были морозы минус 40 градусов. А сейчас обещают жару под +40 градусов, и им все нипочем.

- Видите ли, Мюллер: все, что 40 градусов, - русскому хорошо.