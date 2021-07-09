Анекдоты: Не верьте, что после вакцинации у вас не будет детей! Только что пришел с вакцинации, все семеро детей дома

- Организация у нас серьезная. Станешь одним из нас - обратного пути уже не будет. Выйти можно только вперед ногами.
- Офигеть! Кто же вы такие?!
- Пенсионеры.
* * *
Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
Третьим в очередь встал.
* * *
- Послушайте, а что вы книжку вверх ногами держите?
- А вы Зигмунд Фрейд, что ли?
- А при чем тут Зигмунд Фрейд?
- Это же книга, какие у нее ноги? Вы еще скажите, что я ей между страниц заглядываю...
* * *
- Почему вы такой медленный?! Вы хоть что-нибудь умеете делать быстро?
- Да! Я быстро устаю!
* * *
Когда ты будешь подниматься вверх, то повстречаешь много разных людей.
Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз.
* * *
Интересно: разрешат ли при пандемии теперь один раз в году переходить от одного барина к другому без QR-кода?
* * *
- Вы состоите в браке?
- Да.
- С кем?
- С женщиной.
- Старайтесь не умничать, это каждому понятно!
- Не скажите. Возьмите, например, мою сестру.
Она состоит в браке с мужчиной...
* * *
Своего третьего мужа я впервые увидела, когда он судил второго за то, что он задавил моего первого.
* * *
Петровичу местные жители дали прозвище Хакер, после того как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв у продавщицы Мани «долговую тетрадку» из местного магазина.
* * *
- Пятачок, а я знаю, что в этом месяце с тобою будет.
- Винни, гороскоп, что ли, прочитал?
- Не-а! Кулинарную энциклопедию.
* * *
Мюллер - Штирлицу:
- Мы в 1941-м не взяли
Москву, потому что были морозы минус 40 градусов. А сейчас обещают жару под +40 градусов, и им все нипочем.
- Видите ли, Мюллер: все, что 40 градусов, - русскому хорошо.