Умер Геннадий Руссу, первый директор Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров и Геннадий Руссу. Фото: Инстаграм @fkirkorov

Умер промоутер Геннадий Руссу. Именно он первым открыл Филиппа Киркорова и много лет служил в команде у Аллы Пугачёвой. Геннадий умер от ковида. О смерти мужчины сообщил его друг Филипп Киркоров:

-Ну вот и всё… Еще одна потеря в моей жизни, - написал в своём Инстаграме Киркоров. - Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда моё восхождение на музыкальный Олимп только начиналось.

В далеком 1988-ом году он поверил в долговязого, порой угловатого, кучерявого мальчишку, выступающего на разогреве у Игоря Саруханова на первых сборных концертах. Разделял со мной и радости и печали. Я доверял тебе как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнёром и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе: первые гастроли, семейные праздники…Да, именно ты стал свидетелем на моей свадьбе, а после руководил и Арт-студией «Алла»…

Мои самые счастливые дни моей юности, моей личной жизни, ты всегда был со мной рядом… Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей… Буду молить Бога об упокоении твоей души.

Напомним, Филипп Киркоров тоже переболел коронавирусом. Артист подхватил ковид в прошлом году на «Славянском базаре». Но, к счастью, болезнь протекала у артиста без симптомов. Таким же образом переболел и его отец -певец Бедрос Киркоров.

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