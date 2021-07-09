Канны-2021: Путь человека от аборта до эвтаназии

Кадр из фильма «Все прошло хорошо».

Новый фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо» (Tout s'est bien passé) - подробная неоклассическая семейная драма, посвящённая давно назревшему вопросу эвтаназии. Главного героя, богатого дельца Андрэ (отличный Андрэ Дюссоллье, очевидный кандидат на актёрскую «пальму»), в возрасте 85 лет разбивает инсульт, и он решает, что с него хватит. Но даже в демократической Франции это проще сказать, чем сделать: родился - так мучайся до конца! Но, как особо отмечается в фильме, богатые могут позволить себе легкую смерть.

Дочь умирающего (Софи Марсо) по его настойчивому требованию организует отцу безболезненную кончину в близлежащей Швейцарии. Это не просто, но не намного сложнее, чем, допустим, приезд в этом году в Канны. Конечно, присутствует некий этический дискомфорт, ведь отец вроде идет на поправку и даже начинает вновь испытывать вкус к жизни. Впрочем, ужин в ресторане «Вольтер» не может быть вечным, и перед смертью все равно не надышишься. Ангелом смерти выступает у Озона до сих пор прекрасная Ханна Шигулла. Именно ей принадлежат слова, давшие название фильму.

Интересно, что практически та же фраза звучит в другом конкурсном фильме, «Священные узы» (Lingui) Мухамада-Салеха Харуна, по окончании другой медицинской операции - аборта. Ее, операцию, делают 15-летней дочери главной героини, матери-одиночки, которую презирает весь город. Токсичные мужчины требуют от несчастной, замученной жизнью женщины, чтобы она почаще посещала мечеть. Они же требуют подвергнуть процедуре обрезания ее маленькую племянницу. Однажды героине надоест все это терпеть, она возьмёт биту и … Видимо, то же самое режиссёр этого незамысловатого фильма рекомендует сделать и остальным своим компатриоткам.

"Священные узы"

«Колено Ахед» (Ahed's Knee) - странное, нервическое повествование, в котором Надав Лапид, лауреат берлинского «Золотого медведя» за несравнимые по художественному качеству «Синонимы», обрушивается на… израильское Министерство культуры. Его явное альтер-эго - режиссёр, чей фильм с успехом был показан в Берлине - отправляется в какую-то Богом забытую дыру с целью бессмысленной встречи со зрителями. Перед ней высококультурная устроительница просит его подписать бумажки о том, что на этой бессмысленной встрече со зрителями он не будет касаться никаких антигосударственных тем, а иначе его ждёт запрет на дальнейшую деятельность и, скорее всего, голодная смерть. Данное обстоятельство вызывает в душе режиссёра понятное брожение - его соответствующим образом комментирует выжженный пустынный пейзаж, по которому он долго бродит в экзистенциальном кризисе. Ах да, упомянутое выше колено принадлежит арабской жертве бесчеловечного израильского режима, о которой персонаж Лапида намерен снять свой следующий фильм.

"Колено Ахед"

В параллельной секции «Двухнедельник режиссеров» впечатлила картина из Коста-Рики «Клара Сола» (Clara Sola) Натали Альварес Месен. Небольшая проблема лишь в том, что доброкачественные компоненты авторского, поэтического кино, из которых она сделана, мы уже где-то видели. Героиня - 40-летняя хромоножка Клара, которую ее родственники не хотят лечить от многочисленных заболеваний, потому что ее «такой создал Бог». С Богом у Клары свои отношения, она считает, что может лечить людей, и вообще, кажется, воображает себя девой Марией. Но запоздалые проявления полового влечения (рядом играет молодой похотью ее 15-летняя сестра) сыграли с Кларой злую шутку: дружелюбное и галантное отношение к ней со стороны, например, молодого конюха дает ей надежду на что-то большее и в итоге глубоко ранит ее мятущуюся душу.

"Клара Сола"

Показанная в рамках «Недели критики» картина «Сияющая» (Une Jeune Fille Qui Va Bien/ A Radiant Girl) рассказывает, вроде бы, ничем не выдающуюся историю юной девушки - с ее учебой, увлечением театром, отношениями с семьей, первой, второй и так далее любовью, какими-то мелкими неловкостями, проблемами и победами. Но режиссерский дебют актрисы Сандрин Киберлен сделан таким хитрым образом, что ты лишь спустя довольно долгое время начинаешь улавливать подвох. Актеры причесаны по-современному, парижские локации неизменны, но в руках героев нет гаджетов, а отец героини время от времени упоминает о каких-то рестрикциях против евреев. Так постепенно до тебя доходит, что время действия фильма - отнюдь не беззаботная современность, а героиня - отнюдь не из поколения зумеров, хотя отличается от него только тем, что ей приходится носить на лацкане школьного пиджака желтую нашивку. Прозрачный прием, подчеркивающий, насколько все рядом, все близко - его уместность, к сожалению, доказывает каждодневная сегодняшняя реальность.