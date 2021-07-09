The New York Times поддержала учительницу, учившую 5-летних детей мастурбации

Жюстин Фонте, ставшая печально известной из-за своей программы сексуального образования для детей

Недавно из одной нью-йоркской школы была уволена педагог Жюстин Фонте, ставшая печально известной из-за своей программы сексуального образования для детей.

В мае этого года Фонте пригласили провести два урока в другой школе, в ходе которых она рассказывала маленьким детям о мастурбации. Некоторым младшеклассникам было всего по 5 лет.

Но газета The New York Times решила поддержать Фонте, назвав ее уроки «порнографической грамотностью».

- Уроки порнографической грамотности должны научить школьников критически оценить то, что они видят в жизни. – написали журналисты издания. – Уроки Фонте были о том, что интимные части иногда приятно трогать. Это нормально – трогать себя и чувствовать, как ведут себя разные части тела.

Критики настаивают на том, что подобного рода информация для детей младшего возраста – преждевременна и опасно.

- Инструктаж 5-летних детей о правилах мастурбации – это сексуальное насилие, и любой взрослый, вовлеченный в него, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Необходимо включить The New York Times в список периодических изданий, пропагандирующих секс в детской среде. Это больные люди, они нуждаются в лечении или тюремном заключении. – написал в своем Твиттере Барригнтон Мартин II, кандидат в члены Конгресса от штата Джорджия.

- Разве люди, которые учат детей порнографии, не являются сексуальными преступниками? – задает вопрос специалист Центра исследований СМИ Дэн Гейнор.

Многие из оставивших свои комментарии под материалом The New York Times особо отмечают тревожное состояние системы американского образования.

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