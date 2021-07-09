«Берёшь нож, идешь в церковь, устраиваешь бойню»: Французская полиция обнародовала запись переговоров террористов, убивших священника

И вот французская полиция обнародовала записи телефонных разговоров террористов, в ходе которых обсуждалось нападение Фото: REUTERS

Пять лет назад 86-летний священник Жак Амель был убит в стенах католического храма в нормандском городке Сент-Этьен-дю-Рувре. В этой церкви отец Жак служил без малого почти 60 лет.

Он погиб от рук двух террористов, напавших на него на утренней мессе. Преступники нанесли священнику 18 ножевых ранений и перерезали ему горло.

Убийцам - Аделю Кермиче и Абделю-Малик Петижану - было на тот момент по 19 лет.

Теракт произошел рано утром. Преступники зашли в храм через служебный вход. Один из них держал в руках нож, второй – муляж взрывного устройства. В тот момент в церкви находилось несколько человек: отец Жак, три монахини и двое прихожан. Террористы заставили встать священника на колени. Один перерезал ему горло, другой снимал казнь на мобильный телефон. Монахиням удалось скрыться. Они и вызвали полицию.

Убив священника, преступники написали на стенах церкви текст на арабском языке. Когда террористы выходили из церкви, их застрелили полицейские.

И вот французская полиция обнародовала записи телефонных разговоров террористов, в ходе которых обсуждалось нападение, передает LaVie.

- Берешь нож, идешь в церковь, отрезаешь две-три головы, - говорит один другому. - Если есть возможность атаковать, то надо это делать.

Был записан и еще один разговор, абонент находился в Сирии. Полиция выяснила, что это был член одной из террористических группировок, отдававший молодым людям приказания.

- Ты должен выложить в Интернет видео, как отрезаешь ему голову. Выполните все, что обсуждали. Жду ваших новостей. Жду, когда мир завибрирует от этой новости. Не пощадите этих людей, - призывает он.

Этот разговор датирован 20 июля 2016 года. Спустя шесть дней террористы привели свой план в действие.