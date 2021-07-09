85-летняя американка пишет книгу «Хроники хищницы», чтобы помочь пожилым дамам находить молодых ухажеров

По словам женщины, встречаться исключительно с молодыми бойфрендами она пообещала себе после смерти мужа. И, по ее утверждению, оказалась абсолютно права Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

85-летняя жительница Нью-Йорка Хетти Ретроудж рассказала журналистам The Sun о своей бурной личной жизни: недавно она рассталась с 39-летним возлюбленным, а сейчас находится в активном поиске пары.

По словам женщины, встречаться исключительно с молодыми бойфрендами она пообещала себе после смерти мужа. И, по ее утверждению, оказалась абсолютно права:

«Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью!», – поделилась пенсионерка с репортерами.

Для того, чтобы интимная жизнь была насыщенной, Ретроудж освоила мобильные и компьютерные технологии, позволяющие ей искать партнеров на сервисах знакомств. Одним из ее излюбленных был Tinder, позволявший ходить на три свидания в неделю, однако с недавнего времени любвеобильную бабушку там заблокировали, и ей пришлось перейти на другую площадку.

Ретроудж рассказала, что еще не встречала мужчины, который не пытался бы склонить ее к интиму. По ее мнению, опыт позволят ей делиться знаниями с другими, поэтому в данный момент она в свободное от свиданий время трудится над автобиографической книгой «Хроники хищницы», призванной помочь дамам в возрасте не чувствовать себя одинокими и научить их строить отношения с молодыми избранниками.

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