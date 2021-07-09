Благодаря вакцинации Татьяна Догилева переносит коронавирус легко: «Привилась в январе, но потеряла осторожность»

Татьяна Анатольевна сначала лечилась дома, но температура не спадала почти неделю. Поэтому она согласилась на госпитализацию Фото: Борис КУДРЯВОВ

64-летняя Татьяна Догилева была госпитализирована в среду, 7 июля. У народной артистки диагностировали коронавирусную пневмонию. Лечение актриса проходит в ковидном отделении 23-й ГКБ им. Давыдовского. Татьяна Анатольевна сначала лечилась дома, но температура не спадала почти неделю. Поэтому она согласилась на госпитализацию. Возраст, есть сопутствующие заболевания, поэтому непродолжительное время артистке нужно быть под наблюдением врачей. Поражение легких составило 25-30%. Так как в январе этого года актриса вакцинировалась от ковида, болезнь она переносит сравнительно легко. Но сейчас из-за нового штамма рекомендуют ревакцинироваться через полгода, так как для защиты требуется больше антител, чем обычно.

Мы звонили Татьяне Анатольевне, но она не смогла поговорить – медицинские процедуры. Лечение дает первые результате – пациентке стало лучше, после суток лечения температуры уже не было. Благодаря прививке, все надеются на скорейшую выписку.

Читать социальные сети артистки могут только ее друзья – странички закрыты. Но друзья и коллеги волнуются – пишут, звонят. Чтобы их успокоить Догилева оставила одно сообщение, где поблагодарила всех за беспокойство. «По мнению врачей, у меня все неплохо. Лечат меня хорошо», - Татьяна сообщила друзьям, что на следующий день после поступления температуры уже нет. Кроме того, из-за спекуляций на тему ее прививки написала: «Я привита в январе, и у меня 365 антител, я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте куда не надо без необходимости».

Больница, где лечат Догилеву, находится недалеко от дома актрисы, но навещать ее дочь не может – такие правила. Желаем Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления и возвращения на съемочную площадку. У актрисы последние два года работы полны – она активно снимается в кино и модных сериалах. Так этой весной Татьяна Догилева получила две премии: «Нику» за лучшую роль второго плана в картине «Доктор Лиза» и премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ за лучшая актриса второго плана в сериале «Обычная женщина 2».