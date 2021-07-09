Для школьников запустили бесплатный лекторий по прокачке soft skills

Проведи лето с толком

Учеников 8–11 классов приглашают провести лето с толком: обещают научить финансовой грамотности, тайм-менеджменту, планированию, не мешая отдыху. Все эти навыки пригодятся во время учебы, а также при подготовке к ЕГЭ и трудоустройстве.

- Чтобы быть конкурентным в абстрактном «завтра», подросткам недостаточно хорошо знать школьные предметы. Нужно уметь коммуницировать, мыслить критически, видеть цели и понимать, как эти цели реализовывать, - рассказала Елена Провозен, руководитель департамента продукта и преподавания образовательной компании MAXIMUM Education, которая запустила летний “Лекторий по soft skills”.

Как записаться? На сайте нажимаете кнопку и переходите в закрытый Telegram-канал. Все. По субботам и воскресеньям - лекции, по четыре на каждую тему. Ежедневно - короткие видео, вовлекающие задания, познавательные тексты на закрепление новых знаний. По сути, участники лектория пройдут обучающий мини-курс.

БЛИЖАЙШИЕ ЛЕКЦИИ

«Профессии 21 века»

10 июля в 12:30– Маркетинг

17 июля в 12:30– Творческие профессии

«Изучение английского с помощью фильмов и мультфильмов»

10 июля в 17:00 – Шерлок Холмс

17 июля в 17:00 – Мстители

«Финансовая грамотность»

24 июля в 17:00 - Деньги и их функции

31 июля в 17:00 - Банки и банковские услуги

7 августа в 17:00 - Налоги

14 августа в 17:00 - Как начать свой бизнес?

«Тайм-менеджмент»

25 июля в 12:30 - Целеполагание

1 августа 12:30 - Привычки и прокрастинация

8 августа 12:30 - Планирование. Часть 1

15 августа в 12:30 - Планирование. Часть 2

Будут лекции и по другим темам: «Основы коммуникации и лидерство», «Критическое мышление», «Ораторское искусство», «Креативность и творческое мышление», «Литература и обсуждение книг», «Предметные уроки с лайфхаками». Следите за обновлением расписания на сайте лектория.

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