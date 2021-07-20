Лечебное питание при онкологических заболеваниях: чем питаться, если не хочется есть

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Например, во время лечения у пациентов часто возникают трудности с питанием. Плохой аппетит и депрессия приводят к тому, что человек отказывается от пищи. А еще на фоне лечения появляются проблемы с пищеварительной системой – энтериты (воспаление в тонком кишечнике) и мукозиты (воспаление слизистой рта). Человек не только не хочет есть, но и не может.

По статистике, у 35–80% пациентов с онкозаболеваниями развивается белково-энергетическая недостаточность. А она повышает риск развития кахексии – истощения организма, что приводит к потере мышечной массы. Этому же способствуют, например, и мукозиты – по статистике, они развиваются почти у всех пациентов, получающих высокие дозы химиотерапии, и до 40% заболевших, получающих стандартную химиотерапию.

Истощение, в свою очередь, ведет к новым проблемам – приходится прерывать запланированные курсы химиотерапии, откладывать хирургическую операцию. Снижается контроль над состоянием опухоли, пациенты дольше времени проводят в стационаре. И результат лечения ухудшается.

Получается замкнутый круг: лечение вызывает побочные эффекты, побочные эффекты делают дальнейшее лечение невозможным.

И что делать?

Правила питания

Согласно современным Европейским рекомендациям по питанию в онкологии, таким пациентам нужно специализированное лечебное питание. Пациенту с онкозаболеванием нужно получать 25–30 ккал на 1 кг массы тела и много белка – 1–1,5 г на 1 кг массы тела в сутки. Кроме того, рекомендуется снизить количество углеводов и увеличить количество жиров. Важно, чтобы в состав жиров обязательно входил рыбий жир.

Особую роль в лечебном питании пациентов онкологического профиля специалисты отводят омега-3 жирным кислотам рыбьего жира – их польза подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. Они повышают аппетит, помогают лучше усваиваться белку и, как следствие, способствуют увеличению мышечной массы и снижению воспаления, которое и лежит в основе развития истощения при онкологических заболеваниях. Кроме того, рыбий жир помогает снизить частоту поражения печени после химиотерапии и инфекционных осложнений.

Кажется, все не так уж сложно… Нужно просто правильно питаться. Но как заставить себя есть много белка (да хоть ту же курицу), если нет аппетита и воспалена слизистая полости рта? И как проглотить рыбий жир, если и без него постоянно тошнит?

Решение существует!

Современные разработки

Специально для лечебного питания пациентов с онкологическими заболеваниями немецкая компания Фрезениус Каби разработала Суппортан Напиток. Его состав полностью соответствует международным рекомендациям и обеспечивает особые потребности пациентов онкологического профиля.

В одной бутылочке Суппортан напитка 20 г белка и около полутора граммов рыбьего жира – оптимальная пропорция для питания при онкозаболеваниях. Повышенная доля жиров (40%) и сниженное количество углеводов (30%) обеспечивает энергией организм, а не опухоль, способствует восстановлению мышечной массы и препятствует развитию истощения. Для дополнительного питания достаточно двух бутылочек в день. Суппортан напиток надо пить маленькими глотками в течение часа. И кстати, у него есть два приятных вкуса: капучино и тропические фрукты. Важно, что, несмотря на рыбий жир в составе, на вкус он совсем не ощущается! А напиток можно заморозить и есть как мороженое.

Еще одна проблема у пациентов с онкологическими заболеваниями – изменение вкуса: даже очень вкусная еда может казаться отвратительной. Для таких случаев есть Фрезубин напиток 2 ккал нейтрального вкуса. Это тоже специально разработанное сбалансированное лечебное питание: в одном флаконе содержится высокая доза белка (20 г) и энергии (400 ккал).

Чтобы поднять настроение и разнообразить рацион, можно выбрать пикантные несладкие вкусы Фрезубин напитка 2 ккал: томат-морковь и грибы. Их можно разогреть в микроволновке и есть как суп (НЕ КИПЯТИТЬ!).

Нередко пациенты сталкиваются с проблемой нарушения глотания, которое сопровождается болью и чувством страха. Для таких случаев в линейке препаратов специализированного лечебного питания есть Фрезубин 2 ккал крем – он выпускается в стаканчиках и его можно есть ложкой. В одном стаканчике 125 граммов крема, а это 250 ккал и 12,5 г белка.

Пять видов вкусного крема позволят разнообразить рацион онкологического пациента!

Если лечение осложнилось мукозитом и энтеритом, добавление к пище препарата Глутамин Плюс поможет справиться с неприятными симптомами. Продукт выпускается в саше – каждый пакетик содержит 10 г глутамина, который защищает слизистую оболочку полости рта и кишечника от повреждения и помогает заживлению.

Глутамин Плюс выпускается с двумя вкусами. Апельсиновый можно разводить в воде и пить. А нейтральный – добавлять в соки, пюре или йогурты. Рекомендованная доза – 30 г, то есть 3 пакетика в сутки.

Питайтесь правильно, ешьте с удовольствием, соблюдайте рекомендации врача – и все будет хорошо!

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