Как в Ленинградской области спасают старинные церкви Присвирья

Автор фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Ленинградской области не так много памятников деревянного зодчества, зато каждый из них по-своему уникален. Например, храм Ильи Пророка возведенный в XIX веке и церковь Николая Чудотворца 1696 года постройки. Они образуют единый комплекс, реставрация которого завершится осенью 2021 года. Журналист «Комсомолки» отправился в Подпорожский район и понаблюдал за восстановлением «ленинградских Кижей».

Сказочный край

Наш путь лежит в деревню Согиницы. Миновав паромную переправу через реку Свирь, мы вскоре оказываемся на грунтовой дороге. Впереди еще час езды. По пути встречаются лишь редкие лесовозы, поднимающие в воздух гигантские клубы пыли. Согиницы находятся на самом северо-востоке Ленинградской области. До Петрозаводска отсюда рукой подать, а дорога до Санкт-Петербурга занимает не менее пяти часов.

Вид на реку с колокольни. Автор фото: Никита НЕСТЕРОВ

Деревня в пару десятков домиков окружена высокими холмами, покрытыми густым хвойным лесом. Кажется, что это вовсе не сосны с елями, а сказочная исполинская стена, скрывающей Согиницы от внешнего мира. Над избами возвышаются деревянные купола местных церквей. Под стенами храмов находится ухоженное сельское кладбище. Оказавшись здесь, как будто попадешь в далекое прошлое. На въезде в Согиницы бьет святой источник. Телефон в деревне не ловит. Людей на улице, за исключением реставраторов и пары местных мужиков, заготавливающих сено, почти нет. Тишину нарушают лишь журчание ручья, впадающего в широкую реку Важинку, и звуки плотницких инструментов.

К реставрации храмового комплекса приступили в 2019 году. Прихожане из Согиниц и окрестных деревень обратили внимание на плачевное состояние церквей, а в Правительстве Ленинградской области отреагировали на проблему и пригласили туда специалистов. Основная часть работ сейчас ведется в Никольской церкви. Их планируют завершить уже в августе этого года, а реставрацию Ильинского храма собираются закончить в ноябре. Проект предусматривает восстановление валунного фундамента, резьбы по дереву, кровли, проведение коммуникаций и благоустройству территории. По окончании работ храмовый комплекс пополнится еще одной постройкой. Там появится часовня с купелью, которая должна отлично вписаться в архитектурный ансамбль старинных церквей.

Ленинградские Кижи

Восстанавливая старинную постройку 1696 года, специалисты стараются максимально сохранить оригинальные элементы. Даже сгнившие бревна и доски убирают не целиком, а лишь заменяют пораженные временем участки. Таким образом удалось сберечь более 60 процентов первоначальных материалов конца XVII века. При этом, основание храма осталось практически неизменным - сохранить его помогла обшивка которую пока убрали, а вот многие элементы шатра и купола пришлось воссоздавать заново.

- Очень повезло, что реставраторы сумели найти общий язык с контролирующими органами. Такое бывает нечасто, и, обычно, процесс согласования затягивается. Но здесь договорились быстро. Никольский храм - редкий. Очень мало церквей обладают восьмеричным основанием, идущим от земли. Например, подобную конструкцию имеет Преображенский храм в Кижах. Но вот что здесь поистине уникально, так это столбы, украшенные деревянными скульптурами. Такие колонны можно встретить, обычно в трапезных, но никак не в церквях, - рассказал историк деревянного зодчества, заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Мильчик.

Часовня в Заозерье. Автор фото: Никита НЕСТЕРОВ

Помогли в администрации

Действительно, было бы невозможно говорить о реставрации уникальных храмов без поддержки региональных властей. По словам зампреда правительства Ленинградской области и председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, все работы полностью профинансированы из бюджета.

- Это храмовый комплекс уже включен в Серебряное ожерелье России. Реставрация, начавшаяся в конце 2019 года, идет согласно намеченному графику. Сейчас большая часть работы уже выполнена. К примеру, шатер и колокольню закончили в 2020 году, - отметил Владимир Цой.

Специалист по старинным плотницким инструментам, архитектор-реставратор Александр Попов рассказал, что для восстановления трехсотлетнего храма пришлось подбирать особые сосновые бревна.

- Это должны были быть деревья, которым по 100, 150, 200 лет. Нельзя использовать современные материалы, технологии, инструменты. Иначе ничего не получится. Это будет новодел. Видно, что мастера, которые здесь работают вложили сюда душу, - поделился Александр Попов.

Стоит сказать, что Согиницы - не единственное место в Подпорожском районе, где реставрируют памятники деревянного зодчества. Работы также идут в соседней деревне Заозерье, расположенной в получасе езды. Там сейчас восстанавливают старинную часовню Петра и Павла.

Кстати

В Подпорожье приводят в порядок не только старинные храмы, но и памятники промышленной архитектуры. Сейчас в городе восстанавливают одно из главных предприятий - Вехне-свирскую ГЭС, возведенную в начале 1950-х годов в стиле сталинского классицизма.

Ремонт ГЭС. Автор фото: Никита НЕСТЕРОВ

Долгое время, за неимением альтернативы дамбу электростанции использовали пешеходы и автомобилисты. Из-за большегрузов конструкция со временем пришла в негодность, и ее временно закрыли для движения транспорта.

В мае 2021 года специалисты приступили к восстановлению пролетных сооружений на плотине ГЭС. Новые элементы привезли по воде из Волгограда тремя баржами. Общая масса металлоконструкций составила 510 тонн.

Работы на электростанции планируют завершить в начале 2022 года.