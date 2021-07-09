Террорист из Уфы собирался взорвать госпиталь МВД России

В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения Фото: Оперативная съемка

Задержанный за подготовку террористического акта в Уфе 26-летний Билалов дал признательные показания. Он заявил, что собирался взорвать с помощью самодельных бомб "больницу, где проходят лечение сотрудники МВД России".

- В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

На кадрах видео Билалов показывает самодельную бомбу и компоненты для еще одной. Взрывчатку террорист хранил в арендованном им доме в частном секторе Уфы.

В мобильном телефоне террористы оперативники нашли переписку Билалова с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения.

Сейчас оперативники проводят все необходимые розыскные мероприятия.

Напомним, на днях сотрудники ФСБ России показала кадры задержаний членов четырех ячеек запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В ходе операции были задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона.

Задержание членов ячеек террористической организации прошло по съемным квартирам в Пензе, Уфе и Челябинске.