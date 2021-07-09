Волгу уберут в рамках проекта «Вместе – мы польза!»

Какие из них очистят в рамках экологического проекта «Вместе мы — польза!» - решится путём голосования. Амбассадором проекта стал музыкант, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

В список «12» вошли береговые зоны больших российских городов с населением до полутора миллиона человек - Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары, Казани, Твери, Костромы, Чебоксар, Астрахани, Тольятти, Саратова, Ульяновска и Ярославля. Из каждого ежегодно на свалки вывозится сотни тысяч тонн мусора. В связи с ростом числа отдыхающих на берегах рек, в весенне-летний период объем отходов значительно увеличивается. Однако, по данным ВЦИОМ, сортируют отходы лишь 27% россиян.

«Список из двенадцати участков береговой линии Волги, нуждающихся в очистке, был сформирован на основе исследования, — отметил председатель МO «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. — Мы опирались на доклад Минприроды «Образование отходов производства и потребления», на собственную экспертизу и на данные об экологическом состоянии побережья Волги от местных эко-активистов. Мы также ориентировались на популярность мест у отдыхающих и на наличие вблизи крупного населенного пункта. Теперь мы призываем всех россиян принять участие в голосовании».

Выбор трех участков для уборки стартовал 1 июля и продлится до 1 августа 2021 года на сайте акции https://volga-5ka.j7sok.ru/. В лидерах пока Астрахань, Казань и Волгоград. Но время еще есть. Жители других городов-участников акции - активизируйтесь!

В трех выбранных посетителями сайта местах будут организованы эко-мероприятия. Участники акции и волонтеры соберут, рассортируют и вывезут собранные отходы на переработку. Это будет наглядным примером, как правильно обращаться с отходами. Кстати, в акции смогут принять участие все желающие помочь Волге.

На сайте акции, помимо разной полезной информации, есть советы по переработке. Вот, к примеру, как подготовить к переработке упаковку тетрапак от сока J7: снять крышку, отогнуть уголки, промыть и дать немного высохнуть, сжать для удобства и утилизировать в специальный контейнер. На карте можно найти ближайший пункт приема вторсырья, а специальная инструкция подскажет, где перерабатывают пластик и тетрапак.

Для тех, кто уже сортирует отходы, на сайте проводится конкурс. Достаточно подготовить упаковку, сделать фото и отправить его. Появится неплохой шанс выиграть сумку-шоппер, стильную футболку или многоразовую бутылку.

Если вы любитель сока J7, знайте: до 31 августа 2021 года один рубль с каждой пачки, проданной в торговой сети «Пятёрочка», будет перечислен на очищение береговой линии Волги.

КСТАТИ

Проект «Вместе мы — польза!» инициирован брендом J7 и торговой сетью «Пятёрочка» при поддержке МОО «Чистые игры». Его главная цель — помочь осознать важность ответственного потребления и правильной сортировки отходов.