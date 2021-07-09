Притворилась больной ради футбола: Начальник увидел в трансляции матча свою сотрудницу

Курьезный случай произошел с жительнице Великобритании 37-летней Ниной Фаруки (слева), которая была уволена с работы за свой футбольный патриотизм.

Курьезный случай произошел с жительнице Великобритании 37-летней Ниной Фаруки, которая была уволена с работы за свой футбольный патриотизм.

Как пишет The Daily Mail , Фаруки с ума сходит по футболу, а уж когда играет сборная Англии, ни о чем другом думать вообще не может. Естественно, что когда ее любимая команда вышла в полуфинал Чемпионата Европы, дама была в восторге, ну а когда ее подруга предложила лишний билетик на игру за день до матча, то у британка вообще «снесло голову».

Оставалась одна проблема - матч проходил в рабочий день в Лондоне, и Фаруки надо было успеть доехать из графства Йоркшир, где она живет, до столицы, на что требуется несколько часов. Боясь, что начальник не поймет ее страсти к футболу, женщина решила симулировать болезнь и, оставшись дома, сразу же отправилась в путешествие. Казалось бы, ее плану ничего не должно было угрожать, ведь отсутствовала она всего лишь день, а вероятность быть узнанной среди 60 тысяч зрителей была минимальна.

Но даже самый гениальный план может дать осечку, что и произошло в случае Фаруки. Тот вечер выдался для англичан на редкость удачным, ведь впервые за свою историю их сборная вышла в финал Чемпионата Европы.

Фанаты буквально сходили с ума, а лица Фаруки и ее подруги были настолько колоритны, что во время трансляции режиссер выхватил их крупным планом. Более того, кадры с ликующими дамами стал использовать в своём Инстаграме известный телеведущий Стейси Дулей, так что сохранить в тайне факт посещения стадиона было невозможно, ведь британке написали даже друзья из Австралии и США, видевшие ее лицо во время матча.

В результате, когда следующим утром Фаруки позвонила на работу, ей сказали, что она может не приходить. Начальник тоже увидел ее на трибуне и был в бешенстве. Женщина, конечно, расстроилась, но все-таки призналась, что, если бы у нее была возможность поменять свое решение, он бы этого не сделала. Все-таки для настоящего фаната шанс побывать на исторической победе своей команды важнее каких-то мелочей вроде работы.