Чем занять ребенка летом?

Дети ждут каникул как время полной свободы, но на деле эта свобода чаще всего означает лишь неограниченный доступ к планшету или смартфону. Наша подборка с самыми интересными книгами отвлечёт их от гаджетов и не даст заскучать Фото: Shutterstock

Я УЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ!

Для тех, кто уже хотя бы немножко умеет читать, но иногда ленится, потому что еще не нашел книгу, от которой не оторваться.

"Disney. Холодное сердце II. Домашние игры"

Эльза, Анна, Кристофф и Олаф решили весело провести время. Найти игру, одинаково интересную для всех, оказалось непросто... Книга подойдёт для самостоятельного чтения благодаря крупному шрифту и красочным картинкам. Внутри - тетрадь раскрасок.

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"Disney. Храбрая сердцем. Любимые истории"

Волшебная история о маленькой принцессе Меринде. Девочка натворила много глупостей. Сможет ли она всё исправить пока не стало поздно? Увлекает с первой страницы.

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«Хобби-тетрадь Розы Барбоскиной» и «Хобби-тетрадь Дружка Барбоскина».

В хобби-тетрадях можно раскрыть весь свой творческий потенциал. Станьте соавтором настоящего журнала! Для девочек - всё о модных столицах, стилях в одежде и даже о том, кто придумал туфли. Подбирайте наряды героям любимого мультсериала на свой вкус.

Мальчишкам тетрадь Дружка поможет сделать шаг навстречу мечте и познакомиться с миром спорта. Внутри - увлекательные истории, интересные задания и ценные советы.

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