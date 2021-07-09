Дельфины стучат о металл пластиковыми плавниками: поэзия молодых авторов

Сегодня на нашей странице совсем молодые поэты, учащиеся школы CWS Майи Кучерской. Фото: CWS

КП продолжает поэтическую рубрику. Сегодня на нашей странице совсем молодые поэты, учащиеся школы CWS Майи Кучерской. "Сколько лет должно быть поэту, чтобы считаться молодым?", - спросите вы. "Да хоть сколько", - ответим мы. Тютчев был молодым поэтом в свои пятьдесят с лишним, когда у него вышел первый сборник. А наши поэты - существенно моложе, и эта публикация у многих - первая.

В большинстве своем пришедшие на курс поэты - дизайнеры и программисты. (Это любопытный тренд, поскольку в прошлом году основную массу авторов, пришедших на курс, представляли менеджеры по продажам).

Все стихотворения написаны в рамках курса CWS.

Стихотворение Ольги Касаткиной "Автобус" может даже удивить своей архаичностью. "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе!" - воскликнут знатоки и, в общем-то, будут правы. Стихотворение написано силлабикой, так, как уже не пишут последние лет триста. Если посчитать количество слогов в каждой строчке "Автобуса", то их будет 13, а вот количество ударений будет разным. Такую систему ввел Симеон Полоцкий, первый поэт на Руси. Однако она не прижилась.

Ольга Касаткина остроумно возвращает старинный стих для того, чтобы описать сельский автобус. Громоздкая, тяжеловесная силлабика, которую трудно читать, во всеуслышание передает страдания старинного "пазика", с трудом пробирающегося по кочкам проселочной дороги.

Воспринимайте это стихотворение как изящную шутку и возвращение к традициям спустя триста с лишним лет.

Ольга Касаткина

Автобус пригородный, скромный, как пилигрим,

По дороге тащится, солнцем жарким палим.

Он весь в дорожной пыли, неказист, неуклюж,

Расписанье никому неведомо к тому ж.

Я не ворчу угрюмо по причине одной:

Он летом пылающим стал мне почти родной.

Меня доставит в город, в суетливый, нервный,

После вернёт обратно в сонную деревню.

Жду его с нетерпеньем, как возлюбленного,

Строю день свой под его каприз услужливо.

Если бы не ты, милый мой автобус пыльный,

Не увидела б я жизни стороны тыльной.

Поэт Виктория Маркова - графический дизайнер, занималась оформлением сборников Дмитрия Пригова. Фото: CWS

Стихотворение Виктории Марковой - хороший пример развернутой метафоры, стихотворения-загадки. Перед нами обычный предмет. Но показан он с такого неожиданного ракурса, что мы узнаем его только по последней строчке. Да и воспет этот предмет - как герой какой-нибудь оды. Стихотворение настолько неожиданно, что даже неправильный падеж в одной из строк его не портит. Найдете ошибку?

...

Вне зрения геометрических светил

Украденной прозрачностью у льдин

Обтесанный шестнадцатью рубил

Пшеничным жаром скрашивая быт

О край целован и о землю бит

К постели сыном поданый стоит

Дрожа от лязга временных полос

На дне храня осадок папирос

Стакан.

"Обтесанный шестнадцатью рубил", - пишет автор. "Рубилами", - поправляет Денис Драгунский. И тут же отмечает: "Хорошо. Даже несмотря на проблемы с падежным управлением".

А вот непонятная строчка "Дрожа от лязга временных полос", насчет которой и сама автор сомневалась, попала в тему идеально. "Временные полосы" - это же о рельсах. "Как классно переданы поезд и подстаканник!" - восхитилась журналист Ксения Туркова.

Поэт Александр Киргетов работает программистом в Ярославле. Фото: CWS

Программист Александр Киргетов специально приехал в Москву из Ярославля, чтобы пройти очный курс. Год назад Александр учился на онлайн-курсе, посвященном работе с жанрами.

"Я удивлен этими строчками. Они меня заворожили", - сказал про эти стихи безжалостный поэт Алексей Кубрик. Правда, потом он опомнился и добавил порцию дегтя: "Я имею в виду, что меня заворожили начало и конец. А середина не заворожила. Осталось ее дописать".

Но слова Кубрика - это тот случай, когда и хула похвала.

***

или нашептывание сумасшедшего шамана

в обесцвеченном фильме

или Волга текущая вспять

как и молодость которая осталась там позади

миллион тонн воды утекло

Волга тащит свое серебро

мимо белого камня речного вокзала

сколько бы здесь ни причалило

кораблей

поездов

самолетов с большими людьми

все равно улетят

только вечный костер

два уснувших солдата

и дыра в половину

лица.

***

плескался закат в отражении волжской воды

я пришел перед сном попросить у тебя

пролететь под мостом

я закончил рисунок

смотри

как вплетаются ветви берез

в спор двух явных цветов

за бордо в этот раз будешь ты

я за темень которую вносит на холст волновой виолет

щебетание птиц это скучно как в августе снег

веселее гораздо смотреть как над Волгою мост

перевернут

и едут на спинах жуки

круглоухие

или быть может у них есть глаза

на больших головах

из-под тучи мигает небесный зрачок

цвета меда

такой нелюбимый мной сыр

ты прищуришь глаза диафрагмой четыре на три

я тебе проиграл

солнце сядет и скроет меня.

Фото: CWS

Музыкален, темен, ассоциативен и суггестивен. Все это можно сказать о Викторе Плавском. Поэт участвует в семинаре онлайн: он находится в другом городе, и даже читать стихи вслух не может, боясь разбудить маленькую дочь. Но шила в мешке не утаишь. Стихотворения Плавского трудно не заметить. Тем более, что в этом году поэт вошел в лонг-лист премии "Лицей".

Представляем два изящных верлибра Виктора. Последний из них - образец суггестии. От репортажного начала автор переходит к намекам, непрямому высказыванию.

Какие такие дельфины стучат пластиковыми плавниками? Я не знаю. Но это поэтично.

Ялтинская подземка

нищий стоит в переходе

поёт

несе Галя воду

кто-то даже кидает монеты

наверное

чтобы вернуться.

В магазине

«Хватит мне угрожать!»

Шум машин за окном

нарастает и снова

теряется.

Хлопает дверь.

Дельфины стучат о металл

пластиковыми плавниками.

Дорогие читатели КП, нам важно знать ваше мнение об этих стихотворениях. Поэты, конечно, не дельфины, но тоже стучатся к вам в сердце пластиковыми плавниками. Отмечая, что понравилось, а что нет, старайтесь обосновывать высказывание и не грубить. Все-таки эта первая публикация, которая (с вашими комментариями) останется в памяти надолго.

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