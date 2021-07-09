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Общество9 июля 2021 20:50

Антисоветские трусы

Наш колумнист, Марфа Лепет о том, почему красивое импортное бельё в СССР было самой сильной пропагандой преимуществ капиталистического строя
Марфа ЛЕПЕТМарфа ЛЕПЕТ
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Кадры из фильма "А завтра была война", 1987 г.

Кадры из фильма "А завтра была война", 1987 г.

В фильме "А завтра была война" есть эпизод, где героиня секс-символа советского кино той эпохи Натальи Негоды, московская школьница старших классов, примеряет теплые трусы, которые её заставляет носить мама, в связи с холодами.

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Завтра была война - фильм о войне (1987)
Завтра была война - фильм о войне (1987)

Школьница капризничает, отказывается надевать "такое уродство", но мама настаивает.

По дороге в школу Наталья Негода останавливается в укромном месте, и подворачивает штанины этих уродливых панталон.

Моя бабушка говорит, что всё враньё, и такого не было! А бабушка моя как раз ровесница героини фильма, накануне войны она была ученицей старших классов.

Бабушка моя говорит, что такого не было не в том смысле, что женские трусы были не такие уродливые, а в том смысле, что их вообще не было!

Как так "не было трусов?". А вот так: промышленность накануне войны была полностью мобилизована на производство продукции военного назначения, и вместо женских трусов швейные фабрики производили гимнастерки, шинели, и прочее военное обмундирование.

Интересно, что в СССР трусы не шили даже для женщин-военнослужащих в период Второй мировой войны - по уставу под галифе положены были... "подштанники" - исподние штаны из белой бязи на завязочках, какие носили мужчины. А ведь в Красной Армии воевало несколько сотен тысяч женщин!

Так что женские трусы достать в предвоенном СССР было крайне сложно. И можно допустить, что героине Натальи Негоды трусы удалось получить только потому, что она - "блатная".

Слово "блатной" в СССР имело два значения: 1) представитель криминального, воровского мира 2) Человек, имеющий "блат", т.е. знакомства, связи, позволяющие решать различные проблемы, в частности, приобретать недоступные для большинства дефицитные товары. В том числе и дефицитные женские трусы.

По фильму мама Натальи Негоды - сотрудница райкома коммунистической партии, т.е. номенклатурный партийный работник. Если кто-то не знает, то в СССР при декларируемом "всеобщем равенстве" на самом деле никакого равенства не было - коммунистическая партийная советская номенклатура жила, как феодалы в средневековом обществе, т.е. при всеобщей нищете населения жила неплохо. Для номенклатуры строились отдельные дома - хорошо известные "сталинки". Отоваривались коммунистические деятели в спецраспределителях, в том числе могли себе позволить такую роскошь, как трусы.

А остальные? А остальные ходили без трусов - речь о женщинах. В качестве белья носили сорочки. Те женщины, которые очень хотели иметь трусы, шили их сами. Но ткани тоже были дефицитом, и их распределяли по карточкам. До 1935 года, как продукты, так и промышленные товары в ССР отпускались по карточкам. В 1935-36 карточки стали отменять, но перед войной опять ввели.

В прессе советского периода той эпохи можно встретить информацию о том, что "ударница коммунистического труда за перевыполнение плана награждена грамотой и... отрезом ткани". Могли бы сразу трусами наградить - чтобы ударнице не пришлось искать портниху!

Поэтому, конечно, ситуация, когда советская школьница в 1941 году капризничает и отказывается надевать "такие уродливые трусы" была, мягко говоря, нетипична.

Конечно, советская промышленность в тот период производила некоторое количество трусов, но их хватало только для партийной советской номенклатуры. Простой рабочий человек мог купить трусы только в том случае, если он был "стахановец", что приобщало его к номенклатуре. Но таковых были единицы!

Советская промышленность начала производить ширпотреб, в том числе и трусы, в доступных для населения количествах только в 1960-е годы.

Покупательницы в отделе тканей, 1965 г. Фотохроника ТАСС

Покупательницы в отделе тканей, 1965 г. Фотохроника ТАСС

Однако потребности населения могли быть удовлетворены только в количестве, но не в качестве. Парадокс состоял в том, что СССР мог производить космические ракеты и ядерные боеголовки, но вот красивые женские трусы произвести был не в состоянии! И 60-е, и в 70-е, и 80-е годы прошлого века женские трусы выглядели так, как их изобразили создатели фильма "А завтра была война" якобы с 1941 году. Проще говоря, советское бельё было невероятно уродливым. Соответственно, все, кто хотел выглядеть сексуально, не только женщины, но и мужчины, гонялись за импортным бельём. Шикарное бельё из капиталистических стран было доступно опять же только партийной советской номенклатуре - партийным работникам, чиновникам Внешторга, дипломатам.

Конечно, все это подрывало веру советских людей в социализм - ведь в немногочисленных западных фильмах, прорывавшихся на советский экран, они видели красивую жизнь, красивых людей, красивую мебель, красивую одежду, в том числи и красивое бельё. В этом плане все источники, демонстрирующие красивое бельё западного производства можно было приравнять к антисоветской пропаганде и агитации. В годы репрессий так и было: ввоз, распространение, чтение журналов мод из капиталистических стран вполне могли расценить как деяние, подпадающее под многочисленные пункты печально известной 58-й статьи (антисоветская пропаганда и агитация, контрреволюционная деятельность и т.д.). Однако в период Хрущевской оттепели советские модельеры пытались следовать лучшим западным образцам моды, и создавали соответствующие модели, но их продукция никогда не шла в массы, а предназначалась опять же узкому кругу номенклатуры. Что касается моделей массового производства, то любое новшество требовало одобрения специальной комиссии, в которой сидели замшелые, тупые и косные коммунистические функционеры, которые даже декольте на платье не разрешали, какое уж там бельё. Это прекрасно показано в фильме "Красная королева".

Что касается домов моделей - в доме мод на Кузнецком мосту обслуживалась исключительно советская элита - жены партийных боссов, генералов, офицеров НКВД (КГБ).

В массовом сегменте простые советские граждане могли рассчитывать разве что на продукцию социалистических стран - Польши, Чехословакии, ГДР и т.д. - да и то, если повезет. Потому что любой мало-мальски качественный товар был дефицитом, за которым нужно было давиться в очередях много часов.

А ведь простому человеку не так уже много нужно: доступность нормальной, вкусной и недорогой еды, нормальной красивой одежды, возможность приобрести жильё в собственность - и все. На то, под каким политическим или идеологическим соусом это можно получить, подавляющему большинству наплевать.

Советская промышленность не могла произвести красивые женские трусы, потому что это было технически невозможно - не было хороших специальных швейных машинок, которые могли сделать сложные ЭЛАСТИЧНЫЕ швы на нижнем белье. Если швы не тянутся, белье будет стоять колом и топорщиться. Чтобы своровать секрет этих машин на западе, нужно было поставить такую задачу КГБ, и выделить необходимые валютные средства, как это делалось с ядерными и космическими технологиями. Но на это коммунистические бонзы никогда бы не пошли. В итоге СССР развалился, и уродливое советское белье сыграло в этом не последнюю роль. Коммунисты были тупы, и недооценили основной инстинкт.

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