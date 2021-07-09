Губернатор Подмосковья заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Подмосковные власти не планируют вводить новые ограничительные меры. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее было озвучено, что ежедневно в Подмосковье прививаются около 50 тысяч человек. Суммарно за все время хотя бы один компонент прививки от коронавируса получили 2 млн жителей Московской области.

- С нынешним уровнем вакцинации мы точно избежим новых ограничений, - заявил Андрей Воробьёв.

При этом губернатор отметил, что расслабляться пока рано.

- Главное, чтобы дальше коронавирус не мутировал. Мы просим людей находиться в масках. На этой неделе я вижу активную выписку из больниц. Но это не повод недооценивать угрозу. Я еще раз очень прошу всех серьезно относиться к ковиду, защищать себя и близких.

Также по словам Андрея Воробьёва, благодаря активной вакцинации школы Подмосковья в сентябре начнут предстоящий учебный год в обычном режиме, с очным посещением занятий.

- То, как сегодня идет вакцинация позволяет рассчитывать на то, что все мы пойдем в школу, наши дети пойдут в школу, мы пойдем на работу совершенно спокойно без каких-либо угроз, - сказал губернатор.

Цифры по коронавирусу в Московской области за все время:

- 337 448 случаев заражения выявили в регионе с марта 2020 года,

- 272 599 пациентов уже вылечились,

- 6 690 человек скончались из-за осложнений, вызванных ковидом.