В американской школе разрешили применять к ученикам электрошокеры

Альтернативой электрошоку назвали использование мощных успокоительных средств Фото: EAST NEWS

Федеральный апелляционный суд в США постановил, что Центр судьи Роттенберга (школа-интернат для детей с отклонениями в развитии, расположенная в штате Массачусетс) может продолжать применять к своим ученикам электрошоковую терапию.

Ранее в ООН был представлен доклад, в котором применение электрошока к детям и взрослым с психическими отклонениями, практикуемое в Центре, было названо пытками. На этом основании Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) наложило запрет на подобные действия.

Руководство Центра, а также несколько опекунов и родителей детей, находящихся в нем, запрет FDA оспорили, утверждая, что именно электрошок дает возможность детям продолжать вести нормальное существование.

– Мы боролись и будем продолжать бороться за то, чтобы наши близкие были живы, а также за сохранение доступа к этому спасающему жизнь лечению. Благодаря лечению ученики могут продолжать получать удовольствие от свиданий со своими семьями и, что наиболее важно, жить в безопасности и свободе от членовредительства и агрессивного поведения.

В самом Центре, в котором на данный момент находится порядка 300 подопечных, в том числе около 50 проживающих там постоянно, пояснили, что альтернативой электрошоку является использование мощных успокоительных средств.

«Детей накачивают наркотиками, которые вызывают у них такое успокаивающее действие, что они, по сути, спят весь день», – заявил основатель Центра Мэттью Исраэль.

В отчете Департамента образования штата указано, что электрошокеры применялись к ученикам не только в качестве лечебного средства, но и в виде наказания за незначительное неповиновение, сообщает independent.

Вместе с тем, суд признал запрет на использование электрошокеров, наложенный FDA незаконным, поскольку проблема имеет медицинский характер и выходит за рамки компетенции Управления.