Казахстанский онколог Диляра Кайдарова удостоена российской медицинской награды

Диляра Кайдарова - онколог, доктор медицинских наук, профессор, член Национальной академии наук РК. Фото: Посольство Республики Казахстан в РФ

В Казани проходит конференция российских медиков с участием иностранных гостей, посвящённая 75-летию Онкологической службы Республики Татарстан. В форуме, получившем название «Онкология XXI века. Инновации медицинской науки в практическом здравоохранении», принимает участие казахстанский онколог, доктор медицинских наук, профессор, член Национальной академии наук Республики Казахстан Диляра Кайдарова, недавно удостоенная российской премии «Призвание». Награждение состоялось в Москве в канун Дня медицинского работника, отмечаемого в России и Казахстане 20 июня.

Премия была учреждена в 2000 году Министерством здравоохранения России и фондом «Призвание». По традиции, торжественную церемонию вручения провели телеведущая Елена Малышева и народный артист России Александр Розенбаум, бывший врач «Скорой помощи».

Глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии получила российскую награду за успешные результаты программы по онкофертильности – совместного проекта российских и казахстанских учёных. На церемонии вручения премии Диляра Кайдарова рассказала о том, что к сегодняшнему дню в Казахстане более 50 детей обязаны своим появлением на свет внедрению этой новой технологии. «Данная номинация учреждена за создание нового направления в медицине, благодаря которому появляется возможность у матерей, которые переболели раком, иметь детей», – пояснила глава института.

Диляра Кайдарова согласилась ответить на вопросы «КП».

– Вы говорили, что благодаря новым технологиям в Казахстане более 50 детей родились от матерей, перенесших рак. В чём суть этой технологии?

– Проект по онкофертильности выполняется Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии РК и Институтом репродуктивной медицины. В настоящее время криоконсервация яичниковой ткани проведена у 16 больных. По заключению онкологов ожидается реимплантация ткани яичников и при отсутствии самостоятельной беременности проведение ЭКО (процедура искусственного оплодотворения – прим. ред.). Этот проект позволяет онкологическим пациентам после завершения специализированного онкологического лечения иметь детей. Заболеваемость раком различной локализации, к сожалению, демонстрирует неуклонный рост. Согласно медицинской статистике, этот показатель увеличился в Казахстане за 10 лет на 19%. И всё чаще с этой проблемой сталкиваются граждане репродуктивного возраста. Но при своевременном комплексном лечении выживаемость онкологических пациентов достаточно высока.

В последние несколько лет исследования в области диагностики и лечения раковых заболеваний интенсивно продвигаются вперёд, создаются препараты, которые успешно лечат онкологические заболевания разных типов. Многие после лечения возвращаются к привычному образу жизни, но важно знать, что используемые в онкологии лечебные методы часто негативно влияют на функционирование репродуктивной системы человека и на его способность иметь детей (фертильность).

Онкофертильность – это сохранение репродуктивной функции у людей с ранее диагностированным онкологическим заболеванием любой локализации. Согласно нашей практике, специалисты центров репродукции при участии онкологов перед началом специализированного онкологического лечения рекомендуют своим пациентам сохранять ооциты, сперму, эмбрионы, ткани яичников методом криоконсервации. В подавляющем большинстве случаев это единственный способ сохранить возможность родить здорового ребёнка.

«Заморозка» биологического материала проводится до начала специализированного онкологического лечения, т.е. до начала неблагоприятного воздействия на организм различных агентов. После окончания специализированного лечения и достижения отсутствия проявлений онкологического заболевания пациентке, в частности, снова пересаживается ткань ранее замороженного яичника с фолликулами, яичник впоследствии вырабатывает здоровые ооциты, происходит нормальная беременность.

При обнаружении онкологического заболевания у мужчин им рекомендуют сохранить свой биологический материал, «заморозив» сперму для дальнейшей процедуры ЭКО или искусственной инсеминации.

Премия была учреждена в 2000 году Министерством здравоохранения России и фондом «Призвание». Фото: Посольство Республики Казахстан в РФ

Весь этот проект основан на современных инновационных достижениях хай-тека. Сохранение фертильности является важным аспектом реабилитации пациентов, перенёсших онкозаболевания. Данный проект будет реализован у нас в стране, и количество счастливых матерей и отцов будет расти.

– Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, онкология занимает второе место среди причин смерти. Способны ли ваши технологии изменить эту статистику и «вытеснить» онкологию со второго места в списке?

– Наши технологии сохранения онкофертильности дают шанс иметь здоровое потомство онкологическим больным. Снижение смертности от онкологических заболеваний зависит от других полноценных консолидированных мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику. Ведь не секрет, что чем раньше выявлено заболевание (лучше если на этапе предопухолевой патологии), тем больше шансов на полное излечение пациента. Мероприятия включают в себя проведение первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний, в том числе, например, вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека – прим. ред.), активное проведение онкологических скрининговых программ, развитие современных технологий диагностики – ПЭТ-исследований (аббревиатура ПЭТ означает позитронно-эмиссионную томографию – прим. ред.), молекулярно-генетическую диагностику при наследственных рисках. В Казахстане в 2018 году был принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, который включает в себя развитие этих направлений.

– Применимы ли эти технологии в лечении неонкологических заболеваний?

– Насколько я знаю, технологии сохранения фертильности возможно применять и при неонкологических заболеваниях, например, при аутоимунных патологиях (обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей – прим. ред.). С помощью этих технологий возможно достижение стойкой и длительной ремиссии.

– С какими российскими научными центрами и медицинскими организациями вы сотрудничаете наиболее продуктивно и как в целом оцениваете уровень взаимодействия медиков наших стран?

– Мы активно сотрудничаем с МНИОИ им. П.А. Герцена - филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в том числе по проекту «Онкоферильность». Между нашими институтами заключён меморандум о сотрудничестве, в рамках которого проводится обмен опытом и знаниями, обучение специалистов, совместно реализуются различные научные проекты. Хотела бы выразить личную признательность генеральному директору ФГБУ Андрею Каприну за всестороннюю поддержку казахстанских онкологов.

Мы также активно сотрудничаем с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, имеем тесные взаимоотношения с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова» в Санкт-Петербурге. Длительные товарищеские отношения нас связывают с коллегами-онкологами из Татарстана и многих других регионов России.

В целом уровень сотрудничества медицинских работников наших стран я считаю высоким, но ведь нет пределов совершенству! Поэтому нам необходимо и дальше двигаться вместе по выбранному пути на благо наших стран и пациентов.