Все, что способствовало нестабильности в стране, никуда не денется: эксперт - о просьбе властей Гаити к ООН направить войска

На данный момент известно о задержании более 15 человек, которых подозревают в участии в налете на резиденцию Моиза Фото: REUTERS

Власти Гаити направили в Организацию Объединенных Наций письмо с просьбой о предоставлении военной помощи для обеспечения безопасности и общественного порядка после убийства президента Жовенеля Моиза.

Письмо направлено из офиса премьер-министра Гаити. В ООН получение письма подтвердили и заявили, что сейчас его изучают, однако подобное решение сможет принять лишь Совет Безопасности организации.

Ранее с подобной просьбой власти Гаити обращались к Соединенным Штатам. Но администрация Белого дома пока не намерена предоставлять республике военную помощь, однако собирается внимательно изучить ситуацию.

«В ответ на запрос правительства Гаити об оказании помощи в обеспечении безопасности и проведении расследований, мы как можно скорее отправим старших должностных лиц ФБР и министерства нацбезопасности в Порт-о-Пренс, чтобы оценить ситуацию и способы оказания помощи», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ночь на 7 июля группа вооруженных огнестрельным оружием лиц напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате покушения 53-летний политик получил более десяти пуль и скончался на месте. Его жена госпитализирована с ранениями в тяжелом состоянии. В стране объявлено военное положение.

Пост президента Гаити Моиз занимал с февраля 2017 года. Уже через год после его победы на выборах в стране начались протесты с требованием о его отставке из-за коррупционного скандала. В 2019 году в парламенте Гаити была инициирована процедура импичмента президента, однако инициатива не набрала достаточного количества голосов.

В начале этого года власти Гаити заявили о предотвращении покушения на президента и попытки госпереворота. В рамках расследования было арестовано более 20 человек, включая высокопоставленных чиновников.

На данный момент известно о задержании более 15 человек, которых подозревают в участии в налете на резиденцию Моиза. Большинство из них – колумбийцы, двое – имеют двойное гражданство (Гаити и США). Еще восемь человек находятся в розыске.

- Гаити находилось в ситуации, когда никакие государственные институты не работали, экономика была в застое, политическая ситуация была крайне нестабильной. – считает эксперт по Гаити, сотрудник Университета Вирджинии (США) Роберт Фаттон. – Население бросило вызов нынешнему правительству. И все, что могло способствовать нестабильности и институциональному упадку, все это на Гаити было и вряд ли куда-то не денется.

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