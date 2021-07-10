У насекомых брачный период: Болельщикам в финале Евро-2020 придется отмахиваться от миллионов летающих муравьев

Муравьи не несут прямой опасности для человека, но могут быть назойливыми, попадать в глаза и дыхательные пути Фото: EAST NEWS

Британское метеобюро опубликовало радарные снимки, на которых показано, что над всей юго-восточной Англией, включая Лондон, роится бесчисленное количество летающих муравьев.

Подобного рода наблюдения не входят в обязанности метеорологов. Обычно даже очень большие скопления летающих насекомых отфильтровываются радарными сетями. Но в этом году количество кружащихся над Туманным Альбионом летающих муравьев столь велико, что они доминируют над всеми остальными сигналами.

Основная часть насекомых «оккупировала» воздушное пространство Лондона, особенно много летающих муравьев в районе, в котором расположен стадион «Уэмбли».

Именно на «Уэмбли» 11 июля пройдет финальный матч Евро-2020. За звание чемпиона будут бороться Италия и Англия.

Подобная активность летающих муравьев была зафиксирована в Британии и в прошлом году. Причем и тогда тревогу забили именно метеорологи, на чьих интерактивных картах появились необычные движущиеся облака, целиком состоявшие из насекомых.

Муравьи поднимаются в воздух для поиска партнеров для спаривания, после которого возвращаются в свои гнезда. Они не несут прямой опасности для человека, но могут быть назойливыми, попадать в глаза и дыхательные пути.

У энтомологов нет единого мнения по поводу резкого увеличения количества муравьиных особей. Одни считают, что оно связано с глобальным потеплением, другие предполагают, что увеличение их популяции – явление цикличное, как, например, у цикад. В любом случае ученые признают, что им не так много известно о муравьиной жизни.

Профессор Глостерширского университета Адам Харт умоляет не трогать летающих муравьев, являющихся важной частью экосистемы: «Муравьи – хищники, они важны для борьбы с вредителями и увеличения биоразнообразия, они культивируют почву, взаимодействуют со многими видами организмов. Мы должны наслаждаться одним из зрелищ, которыми обеспечивает нас природа, а не убивать этих маленьких насекомых».

Британские власти пока не делали никаких заявлений по поводу борьбы с летающими муравьями. Единственным эффективным способом называется распыление инсектицидов. Но в таком случае ядовитые вещества неизбежно попадут в окружающую среду и человеческие организмы. В домашних условиях безопасно и эффективно летающих муравьев отпугивает настой мяты перечной.

Так что, судя по всему, учитывая сравнительную краткость брачного периода у муравьев, британцам и иностранным болельщикам, которым удалось преодолеть различные коронавирусные ограничения и приехать в Лондон, придется банально отмахиваться от назойливых насекомых.