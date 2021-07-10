Природа вернет свое: Как в Карабаше ликвидируют масштабный ущерб, нанесенный экологии в советское время

В городе Карабаш Челябинской области запущена самая масштабная в современной России частная программа по ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда. Русская медная компания (РМК) займется восстановлением загрязненной в советские годы территории.

Добыча и производство меди в промышленных масштабах в этих местах начались еще в 1910 году с основанием Карабашского медеплавильного комбината. Завод рос, но из-за несовершенства технологии производство долгие годы оказывало негативное воздействие на почву, воздух и водные объекты в регионе.

В ближайшие пять-семь лет на ликвидацию ущерба, нанесенного в советские годы природе, Русская медная компания (РМК) потратит в общей сложности два миллиарда рублей. Параллельно будут идти сразу четыре проекта рекультивации. Они охватят сотни гектаров территории.

О том, что именно планируется сделать и как работы позволят улучшить экологическую обстановку в регионе - читайте в статье на kp.ru.