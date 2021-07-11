Звездные абитуриенты-2021: какие профессии выбрали наследники Меньшовой, Климовой, Воробей, Крутого

Продюсер и композитор Игорь Крутой с дочкой Александрой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одни звезды радуются за наследников, которые выпустились из вузов этим летом. Так дочь актрисы Ольги Кабо получила диплом магистра философии МГУ, сын артиста Игоря Верника с красным дипломом выпустился из школы-студии МХАТ, а старшая наследница певицы Славы стала дипломированным лингвистом. Но еще больше тех, кто волнуется за своих наследников, которые подали документы в вузы и ждут зачисления, а у кого-то еще впереди творческие конкурсы.

Бизнесвумен

Александра Крутая – дочь продюсера и композитора Игоря Крутого будет изучать экономику и бизнес-процессы в Америке. Александра стала студенткой университета в Майами, будет учиться в бизнес-школе, специальность выберет позже – на старших курсах. Саша училась в американской школе, подавала заявление на поступление в три университета – ее зачислили в два. Еще весной она выбрала тот, что в Майами. Крутой за наследницу рад, но и поволновался, как любой родитель: «Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули. Впереди студенческие годы, приобретение знаний, выбор профессии, новые общения, ощущения свободы, юности, переходящей во взрослость». Обучение платное – около двух миллионов рублей в год.

Дизайнер

Актеры Елена Валюшкина и Александр Яцко с дочкой Машей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маша Яцко - дочь актеров Елены Валюшкиной и Александра Яцко поступает в Высшую школу экономики. Елена Валюшкина рассказала нам о планах абитуриентки: «Дочь училась на курсах дизайна при ВШЭ, теперь поступает на дизайн. В этом году все онлайн, даже творческий конкурс – все вступительные проекты загружаются на сайт». Маша готовилась к поступлению, а именно творческому конкурсу основательно – помимо подготовительных курсов при школе экономике занималась индивидуально с репетитором и в школе искусств архитектурно-художественного профиля. 27 июля поступающим объявят результаты творческого испытания.

Гейм-дизайнер

Никита Нилов - сын актеров Ирины Климовой и Алексея Нилова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никита Нилов – сын актеров Ирины Климовой и Алексея Нилова тоже поступает в Высшую школу экономики. Ирина Климова рассказала: «Мы поступаем в ВШЭ на факультет гейм-дизайн виртуальная реальность». Никита верно решил превратить увлечение и хобби в профессию, которая по оценкам экспертов будет востребована еще долго. К тому же, обучаясь любимому делу точно не придется мучиться. Что же это за новая профессия? Гейм-дизайнер — придумывает видеоигру, способную надолго усадить пользователя за монитор, просчитывает ее монетизацию и прочие нюансы.

Журналист

Таисия Гордина - дочь актеров Юлии Меньшовой и Игоря Гордина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Таисия Гордина – дочь актеров Юлии Меньшовой и Игоря Гордина решила стать современным журналистом. Таисия – золотая медалистка и выбрала факультет медиакоммуникации, конкурс традиционно большой и в МГУ и в ВШЭ. Везде помимо результатов ЕГЭ необходимо пройти творческий конкурс. К нему Гордина сейчас готовится с репетитором. Журналистом дочка актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой решила стать давно, но теперь решила расширить специализацию. На факультете медакоммуникации обучают не только традиционной печатной, теле и радиожурналистике, но и работе в сети и прочей виртуальной реальности.

Тася была любимицей Владимира Меньшова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тася была любимицей Владимира Меньшова – ее так и называли «дедушкин ангел». В семье достижениями Таси гордились: «Золотая медалистка в семье! Обошла даже деда, у которого была медаль, но серебряная». Владимир Меньшов успел поздравить внучку с успешным окончанием школы, но с зачислением в вуз, к сожалению, уже не поздравит.

Режиссер

Актриса Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем Неретиным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тимофей Неретин – сын актрисы Елены Ксенофонтовой поступает в институт кинематографии – во ВГИК. Тимофей закончил модельную школу, оттачивал актерское мастерство, но парень решил стать режиссером. Тим, как называет парня мама, часто бывал с ней на съемочной площадке сериала «Кухня» и других проектов. Абитуриент прекрасно разбирается в том, что и как устроено на съемочной площадке. Сама Елена Ксенофонтова училась во ВГИКе, на актерском факультете. Но Тимофей парень стеснительный для актерства, плюс хочет получить «серьезную профессию».

Врач

Артистка Елена Воробей (настоящая фамилия Лебенбаум) с дочкой Софией Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

София Лебенбаум – дочь артистки Елены Воробей (это псевдоним, а настоящая фамилия Лебенбаум) хочет стать врачом. София закончила школу с золотой медалью, девочка прилежная и старательная. Профессию девочка выбирала сама. София рассказала: «Хочу поступить в медицинский институт. На сцене выступать не готова – это не мое». Сестра Елены Воробей, крестная Софии – врач, так что о «закулисье» профессии есть кому рассказать. Конкурс в медицинские вузы большой, поэтому документы будущий врач подает в несколько образовательных учреждений.