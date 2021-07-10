Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков выпал из окна квартиры в Москве

Следователи выясняют причины гибели Филиппа Чубукова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший участник скандального проекта "Дом-2" Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Тело 28-летнего мужчины обнаружили соседи возле дома на Перервинском бульваре. Следователи выясняют причины гибели.

- Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины на Перервинском бульваре, - сказали kp.ru в Следственном комитете по Москве.

Соседи услышали громкий хлопок, выглянули в окно, а на асфальте лежит тело мужчины.

Филипп всегда был в поиске себя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это было около четырех утра. Окна открыты из-за жары и звук от каждой проезжающей машины слышно, мы-то на первом этаже живем. А тут сильный хлопок или звук. Мы, конечно, сразу в полицию позвонили, - рассказала полицейским Анна Сергеевна, местная жительница.

По предварительной информации, 28-летний Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа. Следователи стали выяснять, был ли в тот момент кто-то еще в квартире. Были предположения, что могла прийти девушка Чубукова. Но позже выяснилось, что в квартире вместе с Филиппом был его младший брат.

- Они выпивали. Никакого серьезного конфликта или ссоры, по предварительной информации, не было. Ближе к утру младший брат находился в одной комнате, а Филипп - в другой. Через некоторое время под окнами обнаружили труп, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в квартире вместе с Филиппом был его младший брат Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп Чубуков почти десять лет назад пришел на проект "Дом-2". Запомнился он заявлением, что располагает компроматом на одну из "стареньких" участниц проекта Евгению Феофилактову. Однако слова 19-летнего участника так и остались словами, ведь компромата не было. В телепроекте начался прессинг. "Построить любовь" на телестройке Филиппу ни с кем не удалось и его выгнали после мужского голосования.

Последние годы Филипп Чубуков занимался организацией вечеринок в ночных клубах Москвы, начал снимать видео для Tik tok. Вместе с братом они записывали рэп собственного сочинения.

Филипп Чубуков почти десять лет назад пришел на проект "Дом-2" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В одном из последних постов в соцсетях Филипп Чубуков написал о важности оберегов, демонстрируя крестик на цепочке.

- Кто-то делает их самостоятельно своими руками, а кто-то обращается к специалистам, практикующим магию, язычество, православие - обращаясь к духовности , вере и самообладанию духовенства. Такие предметы воспринимают не только как защиту, но и как сильнейший источник силы... Когда тебя нет рядом, пусть оберег хранит твоего близкого человека, пусть хранит и оберегает, - написал Филипп Чубуков.

Молодой человек размышлял о смерти и поведении, которое меняется с возрастом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Размышлял он и о том, как работает подсознание. Писал Филипп в соцсетях, что "мало кто задумывается о том, что при наличии большого количества негативных мыслей невозможно добиться тех результатов, которых хотелось бы".

- Если постоянно концентрироваться на том, что все плохо и всякая проблема не решается, то жизнь может превратиться в сплошную разруху. О чем думаешь, то и получаешь. Если в вашей голове постоянное скопление мыслей о том, что вы несчастный человек, который никому не нужен или то, что живете в нищете, то этими мыслями загоняете себя в самую глубь, - писал Филипп Чубуков.

Друзья говорят, что Филипп всегда был в поиске себя. Он пытался работать в ресторанном бизнесе, начал петь, сделал много татуировок. А год назад увлекся голоданием.

Последние годы Филипп Чубуков занимался организацией вечеринок в ночных клубах Москвы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Закончилось голодание четырьмя бутылками вина в хорошей компании, с большим выбором съестного. Вы скажите, блин, ты с ума сошел выходить из голодания алкоголем. Ну так получилось. Честно говоря, не понял смысла голодания, и по сути не вынес из всего этого периода без еды, какой-то пользы, - признавался Филипп Чубуков в соцсетях.

А еще молодой человек размышлял о смерти и поведении, которое меняется с возрастом.

- Не забывай о смерти. Думай о смерти... Взрослеть не просто... Когда ты понимаешь свой возраст, свои мысли, тебе становится никак не легче. Ты становишься более закрытым. Уходит вся та легкая беззаботность и бешеные дни, - писал Филипп в соцсетях.

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