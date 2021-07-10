Пять тысяч видео о России доступны пользователям соцсети «ЯRUS»

Россияне с энтузиазмом отнеслись к проекту социальной сети «ЯRUS»

Редакция социальной сети «ЯRUS» подвела итоги конкурса «Необычная Россия». Конкурсанты должны были подготовить видеоролик с рассказом о своем городе, деревне или любой другой интересной локации нашей страны.

«Каждый город России уникален, у каждого своя культура и традиции, сложившиеся за долгие годы. Заяви о себе и своем городе», — призывали организаторы.

Одним из условий конкурса было ограничение по длительности ролика. Авторы должны были уложиться в три минуты.

Россияне с энтузиазмом отнеслись к проекту социальной сети «ЯRUS». Всего на оценку жюри было отправлено более 5 тысяч работ из 73 российских регионов. Участники подошли к заданию творчески и подготовили впечатляющие ролики о самых интересных и живописных местах России.

В итоговое голосование прошло 100 работ, однако призовые места заняли три проекта. Первое место в конкурсе «Необычная Россия» занял участник из Краснодарского края Сергей Руденко. Его работа была посвящена станице Варениковской, на территории который находятся живописные природные достопримечательности. Второе место заняли жительницы Орла Анна Ваганова и Ольга Хомутова, которые посвятили проект своему городу. Девушки смогли показать Орел с необычной стороны, а также поведать интересные факты из его истории. Третье место занял Руслан Итакаев, рассказавший о Сарпинском острове. Он совместил в одной работе историю Волгограда и своей семьи, уделив внимание семейным ценностям.

Победители и призеры получат памятные подарки от социальной сети «ЯRUS». В число призов включены квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro на 256gb и цифровая камера GoPro.