Коронавирусный натиск: Израилю грозит четвертый локдаун, в США – скачок заболеваемости

За уходящую неделю число больных в тяжелом состоянии в Израиле увеличилось на 50% Фото: REUTERS

Минздрав Израиля предупредил, что стране может понадобиться введение жестких противоэпидемиологических мероприятий – иначе, по мнению экспертов, в ближайшее время количество тяжелобольных коронавирусной инфекцией может начать резко увеличиваться.

За уходящую неделю число больных в тяжелом состоянии в Израиле увеличилось на 50% и достигло 39 человек. Несмотря не небольшое количество людей, подключенных к ИВЛ, и стабильно снизившееся количество новых случаев заражения (до 450 в день), в Минздраве страны заявили, что без принятия ограничительных мер ситуация может значительно ухудшиться, а число новых заболеваний в день к концу месяца может превысить три тысячи.

А в США зафиксировали 11%-ый рост выявления новых случаев заражения коронавирусом. Основная масса сейчас приходится на вариант «дельта», а заболевают чаще всего люди в регионах низким уровнем вакцинации.

Кроме того, как заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, «дельта» стала самым распространенным вариантом коронавируса в Штатах и в последнее время заражение им все чаще приводит к госпитализации и тяжёлым последствиям.

Администрация президента США намерена сконцентрировать усилия на проведении вакцинации в отстающих по этому показателю штатах, таких как Арканзас, Мисссури и Иллинойс – туда будут отправлены специальные группы медиков.

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