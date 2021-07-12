Синоптик, как божество страха, живем, как в Европе, чудесный снег в августе, fair play на ЧЕ, сменяемость власти – гарантия успеха, страстные сношения после "Спутника"

В июльскую жару Москва похожа на Италию Фото: Иван МАКЕЕВ

Африканский зной, установившийся в России, делает особо актуальными поэтические вариации про трагическую судьбу Веверлея. От средневековских –

"В те дни, когда на нас созвездье Пса

глядит враждебно с высоты зенита,

и свод небес, как тяжесть, оперся,

И от лучей не сыщешь ты защиты,

пошел купаться знатный Веверлей,

хламидой бренною едва прикрытый" –

до историко-революционных –

"Спокойно пот стер с лица, жара донимает Веверлея-бойца.

Два пузыря к ногам привязал, и побежал к реке комиссар".

Так что гражданам следует соблюдать осторожность при купании. Тем более, что скорого окончания небесной казни не предвидится. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" тов. Тишковец предсказывает: "Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас еще, как минимум, неделю". Возможно, такое название центра погоды выбрано не случайно. Фобос (др.-греч. Φ βος) — сын Ареса и Афродиты, божество, олицетворявшее страх, а товарищ Тишковец является в современном образе сына Марса и Венеры, пугая граждан.

Жара выгнала россиян на общественные пляжи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но не все так ужасно. Температура +35 по Цельсию довольно часто встречается в июле-августе в Италии и Франции. Так что сбывается предвыборный лозунг "Хочешь жить как в Европе?" – вот уже и живем.

А в августовском Риме это вообще норма. Хотя там были и погодные аномалии обратного порядка. 5 августа 358 г. по Р. Х. на Эсквилинском холме выпал снег. В память о таком чуде была заложена базилика Санта Мария Маджоре, а явление Богородицы Снежной (Madonna della neve) до сих пор отмечается благочестивыми людьми. Россиянам тоже следует с усердием помолиться, после чего зной сменится освежающим снежком.

Впрочем, известно футбольное правило "Матч состоится при любой погоде", и тут можно подражать стоицизму игроков и болельщиков. Непонятно, правда, следует ли стоически переносить также и досадные казусы, вроде случившегося в полуфинальном матче ЧЕ "Англия – Дания", когда в Лондоне во время пенальти в лицо датскому вратарю Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой. По итогам такой хитрости УЕФА даже открыло дисциплинарное производство.

В лицо датскому вратарю Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой. Фото: REUTERS

Хотя есть не менее известное футбольное правило "Заиграно!", т. е. "Что с воза упало, то пропало". Тем более, что англичане известны всему свету своей приверженностью принципам честной игры (fair play), так что и полуфинал ЧЕ не может не быть образцом честности.

Менее понятно, что теперь будет с бесталанной сборной России и ее тренером. То есть судьба бывшего народного любимца С. С. Черчесова уже известна – его стремительно отрешили от руководства. Здесь еще с давних советских времен действует демократический принцип сменяемости власти. Как в цивилизованных странах не преуспевшего премьера тут же смещают, отчего власть обновляется и крепнет, так и в нашей стране смещают не преуспевшего тренера. По идее от этого команда тоже должна обновиться и расцвести. Этого почему-то не происходит – "А как, друзья, вы не садитесь, все в футболисты не годитесь", -- но, может быть, когда-нибудь произойдет, а пока что потренируемся в недопущении застойного руководства отечественным футболом.

Обновление же ожидается самое замечательное. Вместо осетина Станислава Саламовича предполагается выписать немца Фогеля Хрестьяна Хрестияныча (имя условное, поскольку еще ведутся переговоры). Как известно, ученый немец Пфуль обладает (или предполагается, что обладает) чудесным даром превращать стадо свиней в дисциплинированное войско – "Айн, цвай, драй, зиг хайль!". Скоро это чудо и увидим.

РФС отправил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в отставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но интересно, как при ученом немце будут решать вопрос с тренировочными нагрузками. В Саратове, месте когдатошнего компактного проживания поволжских немцев к вопросу о физических нагрузках призывают относиться с осторожностью.

Wolgadeutsch Д. А. Грайфер, занимающий пост областного замминистра здравоохранения, призвал в течение известного времени после ковидопрививания уклоняться от супружеских, а равно и несупружеских объятий, поскольку страстные сношения отличаются "высокой энергозатратностью".

Но что немцу здорово, то русскому смерть. Саратовские граждане, и без того нервированные тревожными сообщениями о том, что вакцинирование влечет за собой импотенцию, услышав рекомендацию Грайфера, сразу поняли: "Вот оно, инкогнито проклятое!". После чего успокаивать страстных граждан пришлось главе областного минздрава О. Н. Костину, который объяснил возникшее недоразумение пылкостью своего заместителя: "Вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время". И заключил: "Надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всяком деле, тогда всё можно". Т. е. от юности своея мнози борют Грайфера страсти, а вам-то зачем волноваться? Главное – не довести себя до истощения сил, а так вакцина объятиям не помеха.