«Болела тяжело, больше не хочу в больницу!»: Донцова, Сенчукова и другие звезды, победившие онкологию, вакцинируются от COVID-19

Дарья Донцова переболела коронавирусной пневмонией осенью, а сейчас вакцинировалась по совету доктора Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды, которые победили онкологию, остаются в группе риска по коронавирусу, поэтому им врачи рекомендуют прививаться. Естественно, что все консультировались со своими докторами перед вакцинацией.

69-летняя Дарья Донцова вакцинировалась от коронавируса в июле. Переболела коронавирусной пневмонией в тяжелой форме писательница восемь месяцев назад. Перед прививкой Донцова советовалась с врачом, поэтому в своем решении не сомневалась: «Я болела, болела тяжело. Я больше не хочу попадать в больницу. Я не хочу заражать других людей. Мой врач велел мне идти на прививку. Это мое личное мнение и мнение моего врача. Каждый должен решить сам: идет он на прививку или нет, это личное дело каждого».

Писательница в группе риска не только из-за возраста. Донцова справилась с онкологическим заболеванием еще в 90-е годы, после того, как у нее диагностировали последнюю стадию рака груди. Дарью тогда спасли онкологи 62-й московской больницы. Прошлой осенью ее вновь спасли – в этот раз в ковидном отделении. Скорее всего, заразилась писательница от помощницы по хозяйству. Болезнь протекала тяжело – Донцова оказалась в реанимации, в прессе даже появлялись новости о ее смерти от ковида. Но Дарья и эту болезнь победила, а как только ее перевели из реанимации, сообщила: «Люди добрые, баба, которая прошла через несколько масштабных операций, жесткую лучевую терапию, получала много «химии» - эта баба, то бишь я - не убиваема». Однако болезнь проходила тяжело – после больницы еще несколько месяцев пришлось принимать таблетки. Поэтому Дарья Донцова знает, насколько сложно и с какими последствиями проходит коронавирус. Болеть больше не хочет и сделала прививку.

Сенчука и Рыбин ревакцинировались «Спутником Лайт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

58-летний Виктор Рыбин и 50-летняя Наталья Сенчукова сходили на прививку в июле. Рыбин рассказал: «Так как у нас ревакцинация, то нам сделали «Спутник лайт». Супруги привились в медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины. Виктор шутит: «Ребята не больно, как будто бейсбольной битой ударили!» На самом деле у музыкантов все прошло без последствий и побочек. Наталья объяснила, что в действие «Спутника» они с мужем верят, так как не заболели после вакцинации осенью. Сенчукова рассказала: «Мы делали «Спутник» восемь месяцев назад. У нас много антител, но для защиты от индийского штамма надо еще больше. Поэтому усиливаем». Прошлой осенью Сенчукова и Рыбин прививались также от пневмококка (бактерия, вызывающая в том числе и пневмонию).

Поклонники, узнав о вакцинации пары от коронавируса, забросали их вопросами: «Вы же два года назад рассказали, что справились с базально-клеточным раком кожи. После этого можно делать прививки?» Оказалось, что да – доктора разрешили. А Сенчукова еще в прошлом году рассказала нам: «К счастью, наша болезнь излечима. Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью».

71-летний Александр Буйнов ждет, когда ему врачи разрешат сделать «Спутник Лайт» - пока антител много. Певец в июне переболел коронавирусом, лечащий врач сообщил ему, что если бы не прививка, то он бы переносил болезнь гораздо тяжелее – возможно под ИВЛ. Буйнов прививался и честно признался, что потерял бдительность: «Народ расслабился – нафиг маски и прочие штуки. Я тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и легкие. И эта дрянь нашла меня. А как же прививка? Да если бы не она, то лежал бы в реанимации под ИВЛ. Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово». Конечно же Буйнова обвинили в рекламе вакцины, но он ответил, что ему из-за сопутствующих заболеваний прививка была необходима по рекомендации врачей: «О чем вы какая реклама? Чего? У меня было слишком много побочек – онкология, кардио, возраст». Буйнов еще десять лет назад диагностировали злокачественное новообразование предстательной железы, он вылечился и внимательно наблюдает за своим здоровьем.

72-летний Юрий Николаев вакцинировался еще весной. Перенес легко, без каких-либо побочных последствий. Перед прививкой консультировался с главным телеврачом страны Еленой Малышевой. Елена Васильевна поделилась информацией: «Юрий Николаевич Николаев – наша суперзвезда, народный артист. Человек, анамнез медицинский которого такой, что я даже советовалась с главным онкологом страны – прививать его или нет. И он сказал мне: однозначно привить». У Николаева 17 лет назад диагностировали рак кишечника, Юрий Александрович справился с болезнью, наблюдается у врачей.

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