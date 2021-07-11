Президент поддержал казаков

Владимир Путин поддержал создание в рамках Росгвардии казачьих подразделений. Фото: REUTERS

На Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021», прошедшем в Нальчике, полпред президента в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка заявил, что Владимир Путин поддержал идею создания в рамках Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Как полагает Чайка, казаки могут стать территориальным подразделением Росгвардии. Полпред отметил, что направил Владимиру Путину соответствующий запрос. И глава государства инициативу поддержал.

Юрий Чайка сообщил, что подразумевается создание чисто казачьих формирований.

- Это будут казачьи полки, батальоны, - подчеркнул полпред, - Они будут находиться по месту жительства казаков. Эту идею постараемся в такой плоскости реализовывать.

С задумкой привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в марте 2021-го. Было заявлено о том, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.

О максимальной интеграции российского казачества в систему госуправления и госслужбы как об одном из приоритетов Чайка говорил и на заседании Совета при президенте, состоявшемся 24 июня.

- Активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту, — рассказал тогда Чайка.

Было отмечено, что подобный опыт впоследствии можно распространить по всей стране.

И вот предложения полпреда президента нашли поддержку главы государства — пока в рамках Росгвардии.