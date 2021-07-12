Анекдоты: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски

- Батюшка, по-моему, у вас звонарь на колокольне бухой.
- Тю! А шо такое, вам «Металлика» не нравится?
* * *
Мужчины, когда знакомитесь с принцессами, будьте внимательны!
Возможно, она ищет не принца, а коня.
* * *
В возрасте пяти лет я узнал, что у моего дедушки есть брат-близнец. Увидел его на похоронах дедушки.
Со стороны родни было бы очень разумно предупредить меня, блин, заранее...
* * *
Такое впечатление, что у нас вместо зарплаты «зарплатный продукт».
* * *
Жертвоприношения - лучшая иллюстрация того, что в подарке главное - внимание.
Вряд ли богу нужен мертвый козел, но все равно приятно.
* * *
Лучший ответ на вопрос:
- Ну и кто ж тебе в старости подаст стакан воды?
- Дворецкий!..
* * *
Мужик достает в квартире из бара все спиртные напитки и аккуратненько укладывает в спортивную сумку. Жена:
- Коля, на xpена столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Галя, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается…
* * *
Только наш человек может пропить деньги с тем, у кого он их занял!
* * *
Граждане, помните! Без поэзии мы все умрем!
С поэзией мы, конечно, тоже все умрем, но не так прозаично…
* * *
Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой хренью мыть пол.
* * *
У чиновника спрашивают:
- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам для жилья один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компаниями, а вы, здоровый мужик, сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете?!
* * *
Задача жены - тратить столько, чтобы мужу не хватило на любовницу.
* * *
- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?
- Ну если можно платить в рассрочку, то да!
* * *
Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто таблицу умножения забыл.