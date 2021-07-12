Анекдоты: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски

- Батюшка, по-моему, у вас звонарь на колокольне бухой.

- Тю! А шо такое, вам «Металлика» не нравится?

* * *

Мужчины, когда знакомитесь с принцессами, будьте внимательны!

Возможно, она ищет не принца, а коня.

* * *

В возрасте пяти лет я узнал, что у моего дедушки есть брат-близнец. Увидел его на похоронах дедушки.

Со стороны родни было бы очень разумно предупредить меня, блин, заранее...

* * *

Такое впечатление, что у нас вместо зарплаты «зарплатный продукт».

* * *

Жертвоприношения - лучшая иллюстрация того, что в подарке главное - внимание.

Вряд ли богу нужен мертвый козел, но все равно приятно.

* * *

Лучший ответ на вопрос:

- Ну и кто ж тебе в старости подаст стакан воды?

- Дворецкий!..

* * *

Мужик достает в квартире из бара все спиртные напитки и аккуратненько укладывает в спортивную сумку. Жена:

- Коля, на xpена столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!

Муж:

- Это не мы, Галя, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается…

* * *

Только наш человек может пропить деньги с тем, у кого он их занял!

* * *

Граждане, помните! Без поэзии мы все умрем!

С поэзией мы, конечно, тоже все умрем, но не так прозаично…

* * *

Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой хренью мыть пол.

* * *

У чиновника спрашивают:

- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам для жилья один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компаниями, а вы, здоровый мужик, сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете?!

* * *

Задача жены - тратить столько, чтобы мужу не хватило на любовницу.

* * *

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну если можно платить в рассрочку, то да!

* * *

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал...

Сейчас - тот, кто таблицу умножения забыл.