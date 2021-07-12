У московского окна - океанская волна

Такие волны ловят у юго-западного побережья Тасмании. В высоту они могут достигать десяти метров (высота четырехэтажного здания). Фото: Shutterstock

Говоришь «серфинг» - представляешь залитые солнцем пляжи Майами и Барбадос. Но теперь укрощать волну можно в Сколкове. Тут заработал центр Surf Brothers в бизнес-центре «Амальтея».

Мы стоим у бурлящего бассейна. За большими окнами - городская суета: мигают светофоры, проносятся автобусы, спешат пешеходы. А внутри серф-центра свой размеренный мир, не похожий на Москву. Серферы клацают пляжными сланцами по полу. В руках доски с принтами пальм.

Волну создает колоссальный объем воды - 100 тысяч кубов в час. Чтобы прокачать такой, насосы потребляют 1 мегаватт электричества. Как большому коттеджному поселку! Высота волны до двух метров. Вся конструкция называется риверсерф.

Создатели говорят: по ощущениям, волна близка к океанической. У нее регулируются скорость, высота, создается искусственный риф.

- Я учился на инженера в Бауманке. Занимался оборудованием для котельных, а потом уехал на Карибы, сделал свою серф-станцию. Вернулся в Москву, решил и тут создать серф-станцию. Собрал команду, мы спроектировали бассейн. Только посмотри, какой он прекрасный! - любуется своим творением основатель и директор Surf Brothers Василий Прачев.

А это сколковская волна. Не гигант, но для тренировки самое то. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ОЛИМПИАДЕ НАШИ ПОКА НЕ ВЫСТУПАЮТ

В России серферы тренируются на Камчатке, в Калининграде и Владивостоке. Есть базы на Черном море и в Финском заливе возле Санкт-Петербурга. На грядущей Олимпиаде в Токио пляжный спорт впервые появится в программе. Но наши спортсмены выступать не будут - не прошли отбор.

- Для россиян это пока новинка. Мы отстаем от американцев и австралийцев - они законодатели. Хотя серфинг в первую очередь - культура, а спорт - ее дополнение. На соревнованиях оценка жюри субъективна. Как в фигурном катании: этот судья считает, что фигурист докрутил аксель, а другой говорит, что завалил, - объясняет директор по серфингу Surf Brothers Артем Борычев.

С серфингом он познакомился в 2009 году на Бали. В итоге переехал туда и семь лет преподавал. Вернулся в Россию, а тут его университетский товарищ Василий начал новый проект.

- Из-за ковида поехать тренироваться за границу сложно. Кто-то рассматривает нашу волну как аттракцион - поймал, упал, порадовался. Мы же смотрим на него как на центр подготовки к классическому серфингу в океане, - говорит Артем.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОЩНЫЙ ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ

Тренер рассказывает: туристы приезжают в отпуск на две недели и пробуют серфинг. Только начинают ловить волну, как надо садиться в самолет. Человек заболевает серфом, возвращается и думает, что продолжит с того же места. А мышцы уже забыли движения, тактика уходит. На риверсерфе можно не растерять навыки.

Новички могут заказать курс с погружением в тему - для тех, кто потом собирается серфить в отпуске. На первом уроке прочтут лекцию. Откуда берутся волны, как их ловить, научат серф-этикету - своеобразным правилам дорожного движения в океане. Покажут упражнения для разминки.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Потом добро пожаловать на воду. Научат грести, балансировать на доске, правильно падать. Только волну здесь не нужно ловить: на нее можно просто встать. Райдер подходит к краю бассейна, спускает доску, встает на нее и отталкивается от бортика.

- Серфить может вообще любой человек. Это отличный способ быть в форме. Люди приезжают на океан, а через десять дней бегут в магазин за новыми шортами - старые начинают сваливаться. Серф - мощный жиросжигатель, - говорит Артем Борычев.

Если хотите заниматься в удовольствие, разнообразить свой фитнес, можно ходить раз в неделю. Для тех, кто загорелся серфингом и хочет развиваться, - два раза в неделю. Пока на уроки приглашают взрослых и ребят от 16 лет. В будущем откроется и детская секция.