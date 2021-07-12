Как Меньшов повлиял на каждого, нужно ли избавляться от долларов в личных накоплениях и в какие мифы о прививках мы верим

1 место. Меньшов был великим русским мужиком. И в кино, и в жизни

Меньшов снял не так много фильмов, но все они любимы и разобраны на цитаты. Почему так получилось и как он повлиял на жизнь каждого, обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать)

2 место. Карен Шахназаров: Смерть Меньшова - огромное несчастье для всего русскоговорящего мира

Коллеги великого режиссера вспоминают о работе и дружбе с ним (слушать)

3 место. Виноваты женщины: Жириновский объяснил, почему россияне не прививаются

Лидер ЛДПР раскрыл правду, почему в Росси так плохо идет вакцинация. Он уверен, что проблема начинается... еще с детского сада! (слушать)

4 место. 1000 и 1 миф про вакцину от ковида

Мария Баченина и медицинскии журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха разбираются в страшилках про коронавирус и вакцину против него (слушать)

5 место. Экономист Денис Ракша: От доллара никуда не деться. Не нужно себя обманывать

Минфин избавился от доллара в Фонде национального благосостояния. Путин подписал новую стратегию национальной безопасности, в которой также говорится про уход от доллара. Что делать обычным людям: срочно менять свои заначки на рубли? Экономисты говорят, что торопиться не стоит (слушать)

6 место. Талибы у границы: что будем делать

После начала вывода американских войск из Афганистана талибы захватывают один город за другим. Часть афганских военных уже перебежала границу с Таджикистаном, чтобы спастись. К чему готовиться России, у которой в Таджикистане находится крупнейшая военная база, рассказывают полковники Баранец и Тимошенко (слушать)

7 место. Доктор Мясников: Мы расхлебываем наше благожелательное отношение к антивакцинаторам на протяжении последних 20-30 лет

Известный теледоктор рассказал, нужно ли сдавать тесты на антитела, почему надо вакцинироваться переболевшим, когда нас перестанут штрафовать за перчатки, стоит ли использовать капли в нос и почему россияне не хотят прививаться (слушать)

8 место. Летчик-инструктор Андрей Красноперов - о причине крушения Ан-26: Самолет нарушил схему ухода на второй круг из-за плохих метеоусловий

На Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Антон Челышев и основатель ютюб-канала «Расследование авиакатастроф» Игорь Зырянов обсуждают вместе с экспертами, что могло стать причиной катастрофы (слушать)

9 место. Лавров рассказал, что Запад уже вовсю готовится не признавать еще не проведенные сентябрьские выборы

Обсуждаем, смогут ли наши «доброжелатели» опорочить выборы в Госдуму и поднять страну на дыбы (слушать)

10 место. Татьяна Монтян: Зеленский стал еще большим нацистом, чем Порошенко

Украинский адвокат, блогер Татьяна Монтян - про предложение Украины Белоруссии покинуть «русский мир», шансы Зеленского уйти из под контроля США и попытки возрождения СССР (слушать)