Елена Сафонова заводит синюю «Волгу»

Героиня Елены Сафоновой (слева) и ее боевые подруги отыскали еще немного пороха в пороховницах. Фото: Первый канал

Сериал «Московский роман» описывает историю столичной семьи на протяжении трех десятилетий, каждое из которых - отдельная эпоха: конец 80-х, когда в воздухе едва уловимо веет скорой трагедией огромной страны, голодные и отчаянные 90-е и, наконец, 2000 - 2010-е. В центре сюжета многосерийной саги - супруги Ирина и Юра (Ольга Красько и Алексей Чадов). Она старше мужа на 6 лет, у нее ребенок от первого брака, но это не помешало им стать счастливыми. Но по закону жанра их брак под угрозой: коварная мать Юры Марианна Николаевна (Мария Шукшина) рассчитывает подтолкнуть сына к разводу, чтобы женить его на Ласке (Светлана Устинова) - дочери своего бизнес-партнера (Виталий Хаев). Выдержат ли Ирина и Юра свалившиеся на них испытания?

«В основе картины - драматичные судьбы героев и тема любви, показанная сквозь призму времени, а в центре истории - классическая сильная женщина. Ее кредо - любой ценой сохранить себя, придерживаться своих правил и принципов, но совместить такую позицию со счастливой жизнью в браке непросто», - поясняет режиссер Ольга Субботина. В сериале бережно воссоздали атмосферу позднего СССР: прически, наряды, обстановку в квартирах и т. п.

Понедельник - четверг, 21.20.

А помните, мы все так одевались? Недавнее прошлое в «Московском романе» воссоздали со всей тщательностью. Фото: Канал «Россия 1»

От надрывной драмы - к иронической комедии: выходят новые серии обаятельного проекта «Старушки в бегах». Это продолжение истории трех подруг-пенсионерок - Лиды, Зины и Катерины (Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева). На заслуженном отдыхе они почувствовали себя ненужными, немолодыми… И рванули на машине куда глаза глядят - прочь от заевшей тоски, ежеминутно вляпываясь в ситуации одна забавнее другой. Во втором сезоне в бега кидаются мужчины, спасаясь от женского коварства. Ну а боевые подруги вновь заводят свою старую синюю «Волгу» и отправляются в погоню...

Понедельник - четверг,

12 - 15 июля, 21.30.