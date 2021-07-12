Новые «Сваты» все-таки будут!

7-й сезон "Сватов" начали снимать в Грузии. Фото: кадр из фильма

Сначала стало невозможно снимать на Украине, как было раньше, - большинство артистов, играющих главные роли, получили запрет на въезд из-за посещения Крыма. Съемки перенесли было в Белоруссию. Но тут грянула пандемия коронавируса - и границы были закрыты.

И наконец-то создатели проекта смогли порадовать поклонников: работа над сериалом возобновилась... в Грузии. 7 июля состоялся первый съемочный день. Кадры со съемок появились в фанатских аккаунтах проекта в Инстаграме и ТикТоке. Кто-то из поклонников снял короткий ролик, в котором можно увидеть актеров, исполнивших главные роли: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко, Анну Кошмал и Людмилу Артемьеву.

Подробности сюжета седьмых «Сватов» держат в секрете. Ожидается, что нам покажут историю знакомства Ивана Будько с женой. По слухам, осталось доснять всего четыре серии. Дату премьеры пока не озвучивают - вероятно, она состоится в 2022 году.