Вопрос дня: А как вы перенесли неделю жары? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Нормально жару переношу, если нет высокой влажности. До обеда в московской квартире комфортная ситуация, хоть и живем на последнем этаже. Кондиционер включаем во второй половине дня, когда температура превышает 27 градусов. А так окна закрываем жалюзи.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро:

- По выходным встаю в 5 утра, работаю и с 10 утра каждые два часа ныряю в Истру. С 12.00 до 17.00 в тени на участке или в доме стараюсь полежать. С понедельника по пятницу езжу на работу в Москву в ранние часы. Советую всем брать замороженную поллитровую бутылку воды и, пока едешь, приложить ко лбу или к сердцу.

Андрей ТУМАНОВ, глава движения «Садоводы России»:

- У меня в теплице 55 градусов, а когда выхожу на воздух, там всего +35. Домик я строил лет 30, он стоит на фундаменте из железобетонных плит и со всех сторон растениями увит, виноградом, и я там как в термосе. Кроме того, у меня шланг с магистральной водой, я просто открываю его и в одних труселях наслаждаюсь поливом и орошением себя. А еще я сделал запасы морса из красной смородины.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Я вырос на Севере и всегда мечтал оттуда уехать в среднюю полосу, где нет 9 месяцев холодов. В жару меня спасает то, что я каждые два часа отправляюсь в душ. Я противник кондиционеров и сторонник естественной тени.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Если есть заболевания, связанные с непереносимостью жары, это тяжело. Но я лично отношусь к высоким температурам спокойно. Стараюсь не злоупотреблять тем, чем не стоит, алкоголем в первую очередь. Всем рекомендую отношение такое: расслабиться и стараться не замечать. Такая психологическая установка: язык управляет мозгом, фразы типа «ой как жарко» исключить из обихода.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, телеведущий:

- Я не особо спасаюсь и уличную температуру выдерживаю без особых проблем - у меня дома кондиционер. Если посмотреть на данные по климату не за сто последних лет, а за тысячу, то не только на территории России, но и в Европе и в мире были периоды адской жары. И не только в Средние века, и не только в многонаселенных столицах государств. Я к нынешним температурным рекордам отношусь философски.