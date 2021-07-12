Пандемия привела к активизации торговцев «живым товаром»

Проблема усугубилась в связи с ситуацией с коронавирусом и бедственным положением, в которое попали многие люди. Фото: Shutterstock

В новом докладе Управления по наркотикам и преступности ООН сообщается, что на фоне пандемии значительно выросла торговля людьми.

Людей продают для трудовой или сексуальной эксплуатации, занятий попрошайничеством, участия в преступных группировках и даже на органы.

По мнению экспертов, проблема, существовавшая всегда, усугубилась ситуацией с коронавирусом, бедственным положением, в которое попали многие люди, из которого современные работорговцы извлекают прибыль.

Помимо этого, ограничительные меры, введенные во многих государствах, серьезно затруднили для людей, попавших в руки торговцев «живым товаром», возможность обратиться за помощью или просто сбежать от своих угнетателей. Об этом сообщила исполнительный директор Управления Гада Вали:

– Пандемия с одной стороны повысила уязвимость людей и в то же время привела к ситуации, затрудняющей выявление преступлений, затрудняющей обращение жертв за помощью и их доступ к правосудию.

Также Вали заявила, что новое исследование не только должно привлечь к проблеме внимание властей разных стран, но и содержит конкретные рекомендации по борьбе с работорговлей и оказанию помощи жертвам.

В частности, в докладе говорится, что на фоне сокращения рабочих мест из-за пандемии, преступники нередко заманивают отчаявшихся людей фальшивыми обещаниями трудоустройства, а рост интереса криминальных структур к различным онлайн-сервисам привел к появлению в последнее время огромного количества порнографического контента с участием несовершеннолетних, многие из которых могут быть жертвами торговли людьми.

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