Поклонники обсуждают видео Юлии Барановской из онкоцентра

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская не боится обсуждать с поклонниками самые разные темы, даже очень личные. Бывшая избранница Андрея Аршавина откровенно говорит о личной жизни, часто рассказывает о своих детях от футболист. А на днях телеведущая посетила онкоцентр.

Юлия Барановская тщательно следит за собой. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина прекрасно выглядит. Глядя на ее фигуру, сложно поверить, что звезда экрана - мама троих детей. Не забывает она и о здоровье.

Юля посетила онкоцентр, где прошла тщательное обследование. "В современном мире онкология является весьма распространенным заболеванием. Именно поэтому очень важно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы выздоровления высоки. Решила провериться. Поначалу было немного боязно, но благодаря консультации с ведущими онкологами страны я смогла больше узнать о своем организме", - написала она в блоге.

Поклонники бурно отреагировали на поступок кумира. Многие похвалили Барановскую.

"Молодец, Юля!", "Согласен. Здоровье надо держать под контролем и во время проходить обследования", "Юля, вы не только красавица, но и умница", "Юлю года делают только краше", "Юля, как вы не испугались. Всегда страшно идти к докторам. Особенно если есть подозрения на рак", "Юля, обожаю тебя. Слежу за тобой с развода с Аршавиным. Ты умничка, и детки все твои одаренные личности, радуюсь каждому вашему достижению... Спасибо, Юлечка, что показываете женскую житейскую мудрость. Горжусь Вами!", - пишут фолловеры.

Отметим, по сей день имя Юлии упоминается в связи с футболистом. Они судятся за алименты. И лишь совсем недавно Андрей стал видеться с тремя наследниками, которых ему родила Барановская. В 2005-м на свет появился сын Артем, еще через три года - дочь Яна. Когда Андрея взяли в "Арсенал", дети и возлюбленная последовали за ним в Лондон. Потом Юлия забеременела. Казалось, это известие укрепит союз красавицы и спортсмена. Но когда Барановская была на пятом месяце, Аршавин бросил ее ради Алисы Казьминой, причем сообщил о разрыве не лично, а по телефону. Буквально на следующий день Юля узнала, что больна ее мама. Барановская признавалась - тогда ей приходилось собирать себя по крупицам. Она боялась спиться - не притрагивалась к спиртному из-за страха превратиться в алкоголичку.