Лина Хиди (Серсея из «Игры престолов»): Теперь я как Мэри Поппинс, только безжалостная

Актриса Лина Хиди в фильме «Пороховой коктейль».

В российский прокат 15 июля 2021 выходит «Пороховой коктейль» (Gunpowder Milkshake) - впечатляющая экшн-комедия с головокружительными трюками и захватывающим сюжетом. В центре истории – отношения матери и дочери. Режиссеру Навоту Папушадо требовались актрисы, которые с первой секунды приковали бы к себе взгляд зрителя. Продюсеры долго решали: кто мог бы справиться с этой задачей? Кто мог бы вызвать у зрителей вздох удивления?

Лина Хиди подходила идеально. Она блистательно сыграла в сериале «Игра престолов», зрители увлеченно следили за судьбой ее героини на протяжении всех восьми сезонов.

Сценарий «Порохового коктейля» были немедленно отправлен Лине, и она согласилась на съемки, после которых делилась впечатлениями: «У моей героини были трюковые сцены - работа была нескучной. Замечательно, когда женщины играют традиционно мужские роли, не боятся показаться жестокими, когда речь идет о выживании. Работа в «Пороховом коктейле», где я сыграла Скарлет, была увлекательной».

В преддверии выхода на экраны российских кинотеатров боевика «Пороховой коктейль» Лина Хиди дала эксклюзивное интервью KP.ru.

- Лина, ваша новая роль в «Пороховом коктейле» слегка подрывает все жанры воспитания детей. Вы были готовы заявить о себе в таком ракурсе?

- Да! Причем это вышло лучше, чем я себе могла представить. Я просто решила играть в «Пороховом коктейле» безжалостную Мэри Поппинс.

- Плюс в этом фильме вы еще и убиваете мужчин…

- Мужчины теперь меня только об этом и спрашивают… Но почему-то никто не спрашивает: тяжело ли мне было сниматься? Нет, не тяжело. Я физически очень развита, так что чувствовала полное удовлетворение после очередного тяжелого дня съемок.

Лина Хиди: " Я просто решила играть в «Пороховом коктейле» безжалостную Мэри Поппинс".

- В России шутят, что женщина состоит из любви, души и платьев. И пороха в этой формуле нет. В Лине Хиди есть хоть немного взрывоопасных веществ?

- Во мне – нет, а вот Скарлет, которую я сыграла в «Пороховом коктейле», практически вся из пороха. А оставшееся пространство пытается заполнить попытками быть хорошей матерью.

- Ваш новый фильм это еще и попытка анализа самого большого страха родителей – страха, что дети повторят их ошибки. Режиссеры и актеры с этим анализом справились?

- Не думаю, что фильм слишком уж серьезно относится к этому. Мне нравится то, что делают герои в сценарии и на экране.

- Сцена с замедленным действием в конце фильма – одна из лучших в фильме!

- Мы работали над ней пару недель, всячески поддерживая друг друга на площадке. Обратите особое внимание на музыку, которая эту сцену сопровождает!

- Вы родились на Бермудах, росли в Англии, в съемочной группе и актерском составе «Порохового коктейля» - британцы, американцы, израильтяне, новозеландцы. Вам легко работается в интернациональной команде?

- Никогда не считала это проблемой, тем более такой, что может помешать работе. Важна не национальность, а интерес к проекту, интерес к тому, как мы вместе сработаемся.

- А меняется ли отношение к женщинам-актрисам в мире кино? Ведь тем, кому за 40, чаще всего предлагают играть разве что пусть и молодых, но бабушек…

- Определенно многое поменялось. И мы должны двигаться дальше в этом направлении. Женщины в кино – не только актрисы, но и замечательные режиссеры и продюсеры. Нужно продолжать в том же духе.

- Можно считать, что равенство полов, о котором так много говорят, в мире кино уже достигнуто?

- Все зависит от того, с кем вы работаете – с каким автором сценария, с каким режиссером, насколько они открыты для диалога.

На экраны выходит фильм «Пороховой коктейль» (Gunpowder Milkshake) - впечатляющая экшн-комедия с головокружительными трюками и захватывающим сюжетом.

- Жизненный путь любой кинокартины состоит из трех частей – кастинг и съемки, ожидание выхода на экраны и прокат. Наверняка именно вторая стадия – стадия ожидания самая волнительная для вас?

- Я наслаждаюсь всем процессом. У актера нет контроля над всем этим. Вы делаете свою работу, параллельно свою делают другие. И все это похоже на то, как мы наблюдаем за взрослением своих детей, которых в определенный момент нужно просто отпустить.

- О вас в первую очередь говорят как об актрисе, сыгравшей одну их главных ролей в «Игре престолов». Вы спокойно относитесь к этому?

- Да, все в порядке. «Игра престолов» поменяла мое место в киноиндустрии. И я не вижу ничего плохого в том, что меня знают, благодаря этому телесериалу. Тем более, что «Игра престолов» - это уже не часть моей повседневной жизни. Но она всегда будет со мной.

- Если вам завтра пришлют сценарий продолжения «Порохового коктейля», вы согласитесь на него?

- Вне всяческого сомнения. Лишь обязательно попрошу себе новый костюм.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лина Кэтрен Хиди (1973) – английская актриса. Наиболее известна по роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов», за которую получила пять номинаций на премию «Эмми» и одну на «Золотой глобус».

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