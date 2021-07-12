Уставшая от скандалов москвичка бросила в мужа-наркомана кружку и случайно убила его

Результаты судмедэкспертизы должны будут показать степень причастности женщины к смерти ее мужа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагический случай произошел в одной из квартир на улице Алма-Атинская в Москве. Как позже рассказала полицейским жена погибшего Светлана, 36-летний Сергей К.* пришел домой в неадекватном состоянии.

У мужчины были проблемы с наркотиками, он часто употреблял запрещенные вещества и устраивал дома скандалы. Тот день не стал исключением. Сергей зашел домой и с порога стал кричать на жену, высказывать ей претензии и угрозы.

Уставшая от постоянных ссор Светлана пыталась игнорировать выпады мужа, не обращая внимания не крики. Тогда мужчина перешел к действиям и стал громить мебель в квартире. Испугавшись, женщина схватила со стола пустую керамическую кружку и кинула ее в сторону мужа, надеясь привести его в чувства. Кружка угодила мужчине прямо в голову, Сергей потерял равновесие и упал на стеклянную дверь мебельного шкафа. Светлана увидела, что мужа скрутили конвульсии и сразу позвонила в скорую помощь.

«Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Сергея К.* в одну из городских больниц. После падения у мужчины случился эпилептический припадок. Мужчину госпитализировали с диагнозом: состояние после генерализованного судорожного припадка, эпилепсия, ушибленная рана головы и рваная рана спины. 4 дня врачи боролись за жизнь мужчины, однако помочь ему не смогли. Сергей скончался в больнице», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти Сергея. О дальнейшей судьбе Светланы в настоящий момент не сообщается. Известно, что с женщиной работают следователи, которые должны установить все детали случившегося. Результаты судмедэкспертизы должны будут показать степень причастности женщины к смерти ее мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Люберцах дворник нашел труп женщины в пожарном шкафу многоэтажки

В хозяйственной сумке на 9 этаже тело пролежало около трех суток (подробности)