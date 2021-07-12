На IVI выходит черная комедия «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном в главной роли

Бывший военный, съехавший с катушек математик и два гика объединяются, чтобы раскрыть обстоятельства смерти жены главного героя (Мадс Миккельсен). У них однозначно есть свое представление о том, что такое справедливость и милосердие.

Эксклюзивно для онлайн-платформы, актер Мадс Миккельсен рассказал о своем герое и его представлениях о справедливости.

«Мой персонаж готов отойти от справедливости в ее общепринятом понимании. Его жена мертва. Все кончено, но он должен двигаться дальше. Он не знает, куда деть свое разочарование и гнев. Но вот в его дверь стучат и говорят: это не совпадение, это было намеренное нападение. И вдруг все то, чему он научился во время военной службы, оказывается, можно пустить в ход. Так он может хоть что-то получить, что-то сделать, чтобы почувствовать себя лучше. Это его справедливость», - считает актер.

«Рыцари Справедливости» — первый фильм Андерса Томаса Йенсена в российском прокате. Парадоксальный сюжет, герои-неудачники, сложные темы, которые раскрываются под неожиданным углом — во всем этом узнается стиль комедии Йенсена. Но актер Миккельсен уверен, что новая работа датского режиссера – это не просто юмор.

«Очевидно, что это черная комедия, но это еще и драма с некоторыми элементами экшена. Мы пытались построить мост между реальностью и вселенной Андерса Томаса Йенсена. Мы пытались превратить все это в фильм. Я думаю, что нам это удалось. Жанр фильма назвать непросто — слишком много в нем намешано», - сказал Миккельсен.

Мадс Миккельсен не первый раз снимается в фильмах Андерса Томаса Йенсена. В 2005 году на экраны вышла криминальная лента «Адамовы яблоки», в которой Миккельсен также сыграл главную роль.