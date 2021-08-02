Стамбул — новый мировой центр лечения онкопатологий

22 июня авиасообщение России с Турцией возобновили. Это хорошая новость, поскольку лечение за рубежом в пандемию стало настоящей проблемой из-за закрытых границ и строгих карантинных мер. Особенно это относится к категории пациентов, которые не могут ждать, поскольку в их положении любые промедления могут обернуться чрезвычайно серьезными последствиями.

Сегодня считается, что лучшие в мире онкологические клиники — в Германии и Израиле. Тем временем лечение в Турции давно уже не уступает ведущим европейским медучреждениям по качеству терапии и уровню обслуживания.

Во время пандемии Турция стала одним из наиболее популярных направлений медицинского туризма. Рассказываем, почему.

Полный скрининг здоровья за два дня

Медицинский центр «Анадолу» в Стамбуле — филиал всемирно известного американского госпиталя Johns Hopkins Medicine, вот уже 20 лет считающегося лучшим онкологическим центром США. Клиника укомплектована штатными врачами всех направлений: 16 онкологов (в том числе детские), девять из которых имеют профессорскую степень, хирурги международного уровня (в том числе нейрохирурги), специалисты по ядерной медицине, гематологи, альгологи (специализирующиеся на устранении боли). В клинике работает своя гистологическая лаборатория, оснащенная специфическими маркерами по широкому спектру заболеваний.

Многие пациенты проходят чек-ап — полное обследование не только на онкопатологию, но общего состояния здоровья. Время прохождения полного скрининга — день-два.

Роботы-хирурги и операции без разрезов

Центр «Анадолу» оснащен передовыми технологиями и современным оборудованием. В клинике работают:

• робот-хирург Da Vinci — многофункциональный и высокотехнологичный ассистент хирурга-человека (в России всего 25 таких роботов — в 10 субъектах РФ из 85);

• установки для прецизионной (высокоточной) лучевой терапии — Кибернож М6, Varian Edge и Radixact Accuracy — уничтожают сложнодоступные опухоли, в том числе в головном и спинном мозге, предстательной железе, легких и печени. Используются для неинвазивной хирургии, то есть вмешательства без разрезов;

• высокоточный диагностический томограф GE Discovery RT;

• аппаратура для проведения 3D-УЗИ, магнитно-резонансных исследований, микрохирургических и минимально травматичных эндоскопических вмешательств;

• лабораторные тест-системы международного уровня.

При фармакологическом лечении онкопатологий назначается как традиционная химиотерапия, так и иммунологические и таргетные препараты.

Врач-координатор Международного отдела Центра «Анадолу» Гузаль КЕСКИН:

— Пациенты из России и раньше приезжали к нам на лечение, но в пандемию их количество резко выросло. В основном это онкологические больные, у которых нет времени ждать окончания пандемии и нет возможности поехать на лечение в другие страны — им необходимо как можно быстрее получить медицинскую помощь. Среди них были и пациенты, которые раньше лечились в Европе и Израиле. Они увидели, что Турция – это не только море и пляжи, что уровень медицины здесь находится на очень высоком уровне при более выгодных ценах, поэтому теперь продолжают лечение у нас, а также советуют нас своим знакомым.

Отсутствие языкового барьера

Многие опасаются языкового барьера — поймут ли друг друга пациенты и врачи, не владеющие ни русским, ни английским. Эта ситуация давно уже решена. В клинике «Анадолу» бесплатно выполняют перевод медицинской документации на турецкий и предоставляют русскоязычного переводчика, который будет сопровождать пациента на всех этапах лечения.

Координаторы Международного отдела Центра владеют турецким, английским, русским, украинским, азербайджанским, грузинским и множеством других языков.

Дешевле, чем в Европе

Представление о чрезвычайно высокой стоимости лечения за границей сформировалось у наших соотечественников из-за финансовой политики клиник США, Израиля и стран ЕС. Цены на лечение в Турции в клинике «Анадолу» на 30-40% ниже, чем в Европе.

Первичную консультацию в Центре можно получить бесплатно — для этого нужно заполнить соответствующую форму.

По желанию, пациенты могут совместить поездку с отдыхом. В этом тоже помогут координаторы Международного отдела – они расскажут о достопримечательностях и посоветуют экскурсионную программу.

Как готовиться к поездке

Перед путешествием в Турцию нужно подготовить один из четырех документов (на выбор):

• результат ПЦР-теста на коронавирус (анализы сдать за 72 часа до прибытия в страну),

• сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (за 14 дней до въезда),

• результат антиген-теста (за 48 часов),

• если вы переболели коронавирусом и выздоровели в течение полугода до поездки, предоставьте справку об этом.

За 72 часа до вылета нужно заполнить соответствующую форму. Следите за обновлениями на сайте посольства Турции в Москве.

Для того чтобы уточнить детали о методах и стоимости лечения в Турции в Медицинском центре «Анадолу», вы можете позвонить по телефону в российское представительство: 8 800 550 6891 (бесплатная линия для звонков из РФ), наш сайт www.anadolumedicalcenter.ru, электронная почта – int.patients@anadolusaglik.org.

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