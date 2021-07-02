Витаминная симфония: как правильно выбрать и обработать овощи и фрукты

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Рассказываем, как и где покупать сезонную продукцию, как правильно обработать ее перед употреблением.

«Налетай! Покупай!»

Проведём эксперимент. Допустим, вы пришли на сельскохозяйственный рынок, где есть большой выбор прилавков с овощами и фруктами. Набор на них примерно одинаковый, цены тоже. К какому продавцу вы подойдёте? Как определить: кому доверить своё здоровье и здоровье всей семьи?

Выбирая прилавок, обратите внимание на условия хранения продукции – соблюдается ли чистота, вовремя ли утилизируются испорченные ягоды, плоды и корнеплоды, проводится ли уборка прилежащей к месту торговли территории. Если вы увидели вокруг грязь или овощи с признаками порчи, откажитесь от покупки.

Для того чтобы фрукты, овощи и ягоды принесли максимум пользы и витаминов, внимательно выбирайте то, что покупаете. Внешний вид, запах и консистенция – основные параметры плодоовощной продукции. Если вы покупаете, например, банан, то он должен быть желтый, упругий и пахнуть как банан. Если какие-то из параметров не соответствуют, то вам не стоит это есть.

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Не оставляйте без внимания внешний вид продавца. Чистая опрятная одежда, соблюдение личной гигиены, ношение специальных санитарных приспособлений (масок, перчаток, головных уборов) – это обязанность и признаки добросовестного продавца. Если у него есть нагрудный знак с указанием организации-производителя продукции, это также будет несомненным плюсом.

Помните, что вы всегда можете попросить посмотреть документы на плодоовощную продукцию, если у вас возникли сомнения в её происхождении. Надёжный продавец непременно все покажет и расскажет, потому что сам уверен в том, что продаёт. Никогда не верьте на слово. Как говорится: «Доверяй, но проверяй».

«В каждой грязинке свои витаминки»

А эта народная присказка может сыграть с вами злую шутку. Представьте, что между грядкой, на которой рос свежий красный помидор, и вашим холодильником лежит пропасть. В ней – болезнетворные бактерии, химические реагенты, грязь, пыль и песок. Точнее, это находится на вашем помидоре и любом другом овоще или фрукте, которые вы принесли из магазина. Если вы недостаточно хорошо помоете продукты, в ваш организм могут попасть сальмонеллы, кишечные палочки и листерии, которые вызывают серьезные отравления, менингиты и даже энцефалиты.

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Как правильно мыть различные виды овощей и фруктов:

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т. п.) нужно ненадолго замочить (10–15 минут) в теплой воде. Затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть. Капусту (белокочанную, пекинскую и другие листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде и разделить на соцветия, при этом одновременно освобождая ее от потемневших участков.

Особого внимания требует зелень. Лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и повреждённые листья. Далее замочить в прохладной воде на 15 минут, которую нужно менять до тех пор, пока на дно не осядет вся грязь, и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть под краном. Для лучшего очищения от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по одной столовой ложке соли или уксуса на один литр воды).

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Виноград нужно промывать под «душем» из-под крана. После мытья дайте воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.

Ягоды непосредственно перед мытьем следует перебрать. Мятые, перезрелые, недозрелые, загнившие, поврежденные экземпляры смело выбрасывайте. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени. Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут – таким образом с поверхности сойдет земля или пыль. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5–10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.

Соблюдать правила гигиены (мыть руки, следить за хранением еды), выбирать качественные продукты и правильно их обрабатывать совсем не сложно. Если вы следуете рекомендованным правилам, то финальным аккордом вашей личной плодоовощной симфонии станет наслаждение вкусом и удовлетворение витаминных потребностей.