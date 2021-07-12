Как так: Налоги снизили, а бюджет вырос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил Владимиру Путину ежегодный доклад о проблемах бизнеса в России. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил Владимиру Путину ежегодный доклад о проблемах бизнеса в России. Этих проблем хватило на две толстые канцелярские папки.

- Вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли, - заметил президент. Кажется, физический размер доклада впечатлил даже его.

- Проблем пока много, поэтому и доклад большой, - как бы оправдываясь, ответил Титов.

Путин попросил рассказать, как государственная помощь повлияла на работу коммерсантов в пандемию.

- Мы вначале немножко кряхтели, нам не всё нравилось, но по результатам мы видим, что меры были эффективные, меры были вовремя. Главное – это кредит под 2% для сохранения рабочих мест. Он самый востребованный, не одна сотня миллиардов рублей была предоставлена. Большую часть не вернули - предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег, - объяснил бизнес-омбудсмен.

Титов рассказал интересную вещь: для малого и среднего бизнеса социальные взносы снизили вдвое до 15%, а доходы пенсионного фонда от них увеличились на 2%! Сборы от подоходного налога выросли на 6%. Коммерсанты бросили серые схемы и начали платить.

- Она (налоговая ставка – Ред.) стала более экономически обоснованной, вот и все, - пояснил Путин.

Еще Титов напомнил, что в 2020 году действовал мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

- Главный вывод, который можно сделать из того, что количество проверок снизилось резко… - начал говорить бизнес-омбудсмен.

- Хуже не стало, - вставил президент.

- Да, ничего не произошло – никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны, и их можно снижать, - закончил мысль Титов.

Увы, но как бы власти ни помогали бизнесу, падение экономики дает о себе знать. В первом квартале 2021 года выручка малых предприятий упала на 19%. А общее снижение спроса чувствуют 65,8% всех предпринимателей.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА

Мы ознакомились с докладом Титова. Вот основные трудности российских бизнесменов:

Необъективность суда

80% предпринимателей, по данным опроса ФСО, считают ведение бизнеса опасным из-за того, что закон не защищает их от необоснованного уголовного преследования. 18,4% прокуроров с этим согласны. 75% коммерсантов и 70% экспертов заявили о необъективности и зависимости суда.

Криминализация коммерческих споров

Коммерсантов отправляют в СИЗО за нарушение патентов или попытку выдать свой товар за чужой. Титов предлагает на первый раз наказывать за такое штрафом, а уголовное дело заводить только при повторном нарушении.

Обвинительный уклон следствия

Следователи нередко игнорируют доказательства невиновности коммерсанта. А прокурор не может рассматривать материалы, отклоненные следователем. Титов хочет создать новый процессуальный документ - «итоговое заключение защиты», - который будет отправляться прокурору вместе с обвинительным заключение следователя.

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