ВЦИОМ: Россияне сознались, что в период пандемии стали больше выпивать

Вообще, здоровый образ жизни не отрицает разумного и умеренного потребления алкоголя Фото: Shutterstock

На фоне затянувшейся пандемии коронавируса потребление алкоголя в России увеличилось — такой результат получился у экспертов ВЦИОМ после очередного социологического опроса. Многолетний тренд на снижение алкоголизации прервался, делают вывод социологи.

- На мой взгляд, никакого серьезного и даже внушающего элементарное беспокойство роста нет, - заявил kp.ru директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Вывод социологов, думаю, основан на недостаточном числе опрошенных. Статистика тоже показывает некоторый рост, но и этому есть объяснение. Например, средний класс в прошлом году сидел в России — а это примерно 20 млн человек. И весь тот алкоголь, который они обычно выпивали за границей и который не учитывался в нашей статистике, теперь употребили в России и статистика это учла.

- А может, на самом деле вообще — падение потребления? Вот сколько на улицах бегунов появилось, велосипедистов, на бесплатных уличных площадках с тренажерами народ активнее стал заниматься.

- Ну, так это одно другому не мешает. Они спокойно могут потом в ресторан или дома вечером расслабиться. Вообще, здоровый образ жизни не отрицает разумного и умеренного потребления алкоголя. Для падения тоже не вижу причин.

Если говорить о результатах исследования ВЦИОМ, то рост действительно минимален. Так, слегка увеличилась в этом года доля тех, кто употребляет алкоголь несколько раз в неделю или несколько раз в месяц, чуть уменьшилась доля тех, кто вообще «ни капли в рот». И в то же время более чем в 1,5 раза выросло число тех, кто считает, что не существует неопасных доз алкоголя, безвредных для здоровья.

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Источник: ВЦИОМ