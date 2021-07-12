ВТБ увеличит «школьные» выплаты и застрахует детей на случай онкологии

Единовременная выплата для подготовки детей к школе полагается примерно 20 миллионам российских семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единовременная выплата для подготовки детей к школе полагается примерно 20 миллионам российских семей. Чтобы получить ее, одному из родителей надо оставить заявку на сайте Госуслуг с указанием номера счета для зачисления средств. Заявки принимаются с 15 июля, а сами выплаты стартуют с 16 августа.

10% от суммы государственной выплаты в виде бонусов дополнительно будут зачислены клиентам ВТБ, которые укажут счет своей карты для получения пособия. Бонусы поступят на счет автоматически в течение недели. Их можно перевести в рубли по курсу один к одному, или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении, или на сайте программы.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия.

- Государство последовательно проводит социальную политику, направленную на поддержку семей с детьми. Для ВТБ социальная ответственность имеет стратегическое значение. Банк готов не просто выступить техническим провайдером для перечисления «школьных» выплат родителям, но и дополнительно поддержать российские семьи. Для этого мы фактически увеличим размер государственной выплаты на 10% для наших клиентов и одновременно бесплатно предоставим детскую страховку на случай онкологических заболеваний, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.