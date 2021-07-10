Советы по выбору качественной минеральной воды

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– Как правильно выбирать минеральную воду при покупке? На какие признаки обращать внимание?

– В обязательном порядке на бутылке указывается класс воды. На него и нужно обратить внимание.

Сульфатная. Полезна при болезнях желчных протоков и печени. Такой продукт подходит в качестве профилактического средства в случае застойных явлений. Вода стимулирует кишечную перистальтику, позволяет снизить вес, улучшить работу внутренних органов. Сульфатная вода запрещена к приему детям, беременным и диабетикам.

Гидрокарбонатная. Эта вода снижает кислотность в желудке и устраняет изжогу. Полезна при инфекциях, противопоказана при гастрите.

Хлоридная. Вода рекомендована при проблемах с сосудами и сердцем, костями, нервной системой. Не подходит в случае воспалений, патологий почек, беременным женщинам и аллергикам.

Магниевая. Борется с запорами, бессонницей, подагрой. Продукт принимают во время стресса, менструации, диеты, для улучшения пищеварения. Противопоказания – расстройства желудка.

Кальциевая. Восполняет дефицит минералов в организме. Полезна детям и женщинам в положении. Противопоказаний у такой воды нет. Главное – не потреблять свыше 150 мл в сутки.

На этикетке качественного продукта отображена следующая информация:

1. Наименование.

2. Контакты производителя.

3. Химическая формула.

4. Степень и метод минерализации.

5. Название источника.

6. Период годности.

Лучше отдавать предпочтение воде в бутылках из стекла, а не из пластика, учитывать все противопоказания и рекомендации доктора. Важно обращать внимание на органолептические показатели – цвет, запах, вкус, прозрачность воды.

– Сколько участников добычи минеральной воды зарегистрировано на территории РФ?

– Согласно информации из Госдоклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ», размещенного на сайте Роснедра, количество месторождений и участков месторождений минеральных подземных вод по данным за 2020 год составило 972.

– Какие регионы РФ считаются рекордсменами по производству минеральной воды?

– Наибольшее количество производителей минеральной воды расположено в Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Карелия, Кавказском регионе, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Новгородской, Самарской, Волгоградской, Челябинской, Липецкой областях, Магадане.

– Как регламентируется качество минеральной воды в России?

– Качество минеральной воды в России регламентирует Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017).

– Куда обращаться, если минеральная вода оказалась некачественной? Нужен ли чек?

– Если вы купили некачественную минеральную воду, необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, ФИО лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.