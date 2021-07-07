О режиме питания в жаркое время

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Как правило, в летнее время потребность в энергии снижается по сравнению с зимой, так как организм не нуждается в дополнительном обогреве. Калорийность рациона можно снизить, потребляя больше растительной пищи. Летом много свежих сезонных овощей и фруктов, стоит сделать акцент на них. Но при этом нельзя забывать, что организму ежедневно необходим белок – как животный, так и растительный. Полноценный источник животного белка – нежирное мясо, например курица или индейка, говядина. Лучше, если мясо будет не жареным, а отварным или, например, приготовленным на пару. Его можно есть и в холодном виде. Больше информации о том, как меняется рацион летом и какого режима питания лучше придерживаться – в интервью с врачом-диетологом ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидатом медицинских наук Натальей Николаевной Денисовой.