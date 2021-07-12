Антипрививочники скоро останутся в изоляции: Константин Богомолов рассказал, почему решил вакцинироваться

Константин Богомолов посетил 12 июля 2021 Гостиный двор, чтобы раздать автографы вакцинированным и подарить билеты в театр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов посетил 12 июля 2021 Гостиный двор, чтобы раздать автографы вакцинированным и подарить билеты в театр.

- Ничего что я без маски? Я вакцинировался, - спросил до начала мероприятия Константин Богомолов.

- Нет, лучше в маске, - сказал Андрей Тяжельников, главврач поликлиники №121. - Гостиный двор - крупнейшее место для вакцинации в нашей стране. Здесь одновременно может вакцинироваться 50 человек, наша мощность - около семи тысяч человек в день.

Константин Богомолов рассказал, что привился уже первым компонентом в поликлинике по месту жительства, еще через неделю предстоит вторая прививка. Никаких симптомов не было (боли в руке, головной боли, температуры). При этом театральный режиссер не стал называть, каким препаратом вакцинировался.

- Считаю, что не важно, каким именно препаратом вакцинироваться (Спутник V, Ковивак, Эпивак), а важно сделать прививку и обезопасить себя и своих близких. Мои родители еще в феврале сделали. Отцу моему за 80 лет. И сейчас родители будут делать ревакцинацию. А я переболел, поэтому временно не делал прививку, а сейчас решил, что пора, - сказал Константин Богомолов.

В Гостином дворе Константин Богомолов по личной инициативе пообщался с москвичами, которые сделали прививку и предложил им билеты в театр Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не стоит ждать чего-то лучшего, все вакцины эффективные, - добавил Андрей Тяжельников, главврач поликлиники №121.

В Гостином дворе Константин Богомолов по личной инициативе пообщался с москвичами, которые сделали прививку и предложил им билеты в театр - первые 300 счастливчиков смогут сходить на постановку в Театре на Малой Бронной.

- Мы и внутри театра строго выполняем все требования, чтобы у нас было вакцинировано максимальное количество сотрудников. Сегодня-завтра у нас будет 60%. У нас есть рабочий чатик в соцсетях, куда все пишут "вакцинировался", "вакцинировался". Когда откроется новый сезон, то будем пускать зрителей по QR-кодам, - рассказал Константин Богомолов.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной рассказал, что сейчас важно рассказывать горожанам о вакцинации. Особенно антипрививочникам.

- Среди них есть сомневающиеся люди. Их нужно убеждать. Среди них есть люди оставшиеся в средних веках, рассказывающие о чипировании и мировых заговорах. Это можно преодолевать только смехом. Они в скором времени останутся в изоляции. Ну, хорошо, может им нравится и они чувствуют героизм. Но в этом нет никакого романтического одиночества, что все привиты, а я буду один в сопротивлении, - сказал Константин Богомолов.

Таких людей, по словам театрального режиссера, хочется обнять и успокоить. В Гостином дворе с Константином Богомоловым хотели обниматься и вакцинированные, и медсестры.

- Как там Ксения Анатольевна? Фамилию не сменила? - спросила медицинская сестра.

- Нет (улыбнулся). Пока нет, - ответил Константин Богомолов.

- Свадьба была огонь, конечно.

Константин Богомолов ранее не согласился с мнением актера Егора Бероева о массовой вакцинации. Его возмутило то, что Бероев сравнил вакцинацию с трагедией холокоста. По словам Богомолова, в Москве нет обязательной вакцинации, а есть призыв к ней и попытка властей создать в городе безопасные зоны для жителей.

- Вы разговаривали с Егором Бероевым после публичных высказываний?

- Мы с ним лично не знакомы. Мы не созванивались. Как у меня может быть с ним конфликт, если мы не знакомы? Мало ли с кем у меня разные мнения.

- Как вы относитесь к системе QR-кодов?

- Пока у меня его нет. Сейчас я веду дневник привитого на Госуслугах. А пока посещаю веранды без QR-кодов. Но я могу и потерпеть без кафе и ресторанов. Мне кажется, что это правильная мера.

Константин Богомолов рассказал, почему решил вакцинироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Константин Богомолов пообещал продолжить делать обзоры на газету "Комсомольская правда"

Супруга театрального режиссера Ксения Собчак неоднократно выкладывала в соцсетях видео, где в кадре Константин Богомолов держит в руках газету "Комсомольская правда" и с интересом ее читает то в сапсане по пути из Питера, то в самолете. Константин Богомолов говорил, что информацию надо черпать ото всюду и, например, из "Комсомольской правды".

- Вы продолжите делать обзоры на свежие выпуски "Комсомольской правды"?

- Конечно, газету интересно читать. У вас там столько идей.

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